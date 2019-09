Vuelta Ciclista a España Homenaje de la Guardia Civil de Tráfico al compañero que quedó parapléjico tras un atraco en Yuncos Los agentes que han participado en la decimonovena etapa se han fotografiado con Román David Gómez Maestre, a quien le han entregado una estatuilla como recuerdo

En la Guardia Civil no se olvidan de él. Román David Gómez Maestre quedó parapléjico tras un atraco en un supermercado de Mercadona en Yuncos (Toledo) el 5 de octubre de 2013. Unos delincuentes le dispararon a bocajarro en el cuello y en un hombro, y le llegaron a dar por muerto.

Román David se había personado en el establecimiento junto con una compañera tras avisarles un vecino de la presencia de tres individuos con los rostros tapados con máscaras y en actitud sospechosa dentro de un automóvil. El vecino les dijo que no sabía si se trataba de una «broma» o de algo más serio. Al final, los tres sujetos del vehículo resultaron ser los atracadores que casi quitan la vida al guardia.

Después de varios meses ingresado, primero en el hospital Virgen de la Salud de Toledo y luego en el Hospital Nacional de Parapléjicos, Román David comenzó una nueva vida sobre una silla de ruedas. Los homenajes se sucedieron y se organizaron también iniciativas que perduran, como la carrera benéfica «Correr por Román», que celebra la tercera edición este año. Precisamente se correrá el 5 de octubre, el mismo día que se cumplirá seis años de aquel fatídico día que le retiró para siempre del servicio activo.

Este jueves, a menos de cuatro semanas de esa fecha señalada en rojo, a Román David le han vuelto a homenajear. En esta ocasión han sido los guardias civiles de Tráfico que han participado en el despliegue de la decimonovena etapa de la Vuelta Ciclista a España, que ha terminado en Toledo, la misma ciudad donde Román David comenzó una nueva vida.

«Me dijeron que sería en privado»

«Ha sido una sorpresa a medias. Me llamaron de la Comandancia de Toledo para confirmarme que la agrupación de Tráfico de la Vuelta me haría un pequeño homenaje en privado después de la etapa. Pero luego me he encontrado con esa agradable sorpresa», ha relatado Román David a ABC. Los agentes, pertenecientes al dispositivo de la Guardia Civil de Tráfico que da seguridad a los ciclistas en esta edición, le han entregado también una estatuilla de un agente de esta especialidad.

Además del homenaje, Román David se ha encontrado con antiguos compañeros de promoción del Ejército, de la Guardia Real y de la Guardia Civil, a los que llevaba años sin ver.

Y este sábado acudirá a Consuegra (Toledo) para participar en un acto en el que el pueblo agradecerá a la Guardia Civil su «gran labor» en la inundación de 1891 que mató a más de 300 personas. Está claro que para Román David, el agente que fue retirado del servicio activo por los disparos de unos delincuentes, la vida no se para sobre su silla de ruedas.