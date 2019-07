El responsable del narcopiso en Torrijos cumplirá un año más en prisión y será deportado a su país Acuerdo con la Fiscalía de Toledo, que también rebaja ostensiblemente la pena inicial para la otra acusada

Seguir Manuel Moreno Toledo Actualizado: 10/07/2019 13:47h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Como era de esperar, Wilder Quintero Reina salió este miércoles de la Audiencia Provincial de Toledo con una sentencia de conformidad bajo el brazo: tres años y once meses de prisión por reconocer que es el responsable de un narcopiso en Torrijos. Allí la Guardia Civil y la Policía local encontraron un kilo y medio de cocaína a finales de abril del pasado año, además de 4.529 euros procedentes de la venta del estupefaciente.

Por estos hechos, Wilder lleva catorce meses como preso preventivo. Este colombiano será expulsado a su país cuando cumpla la mitad de la condena, dentro de un año, según dispone el artículo 89 del Código Penal. Durante cinco años, tendrá prohibida la entrada a España, donde ya había pisado la cárcel por otros hechos graves.

Es muy probable que Wilder sea declarado insolvente, por lo que no pagaría la multa de 137.493,87 euros que se recogerá en la sentencia de conformidad. En el caso de que no abone la sanción económica, como es de esperar, se le castigará con un mes de cárcel más. «De todas formas, no tiene ningún patrimonio en España», reconoce el fiscal del caso, Juan Luis Ortega.

El Ministerio Público solicitaba en su escrito de acusación para Wilder y su supuesta pareja, también procesada por estos hechos, 6 años de prisión para cada uno. «Se puede pedir hasta esa pena por si acaso en el juicio surge alguna circunstancia adicional», ha aclarado el fiscal a ABC. Sin embargo, «como no concurren circunstancias modificativas en este caso», la pena que se habría solicitado en el juicio se encontraría en la horquilla de 3 a 4 años y medio de cárcel. Por lo tanto, el posible acuerdo beneficioso en la pena a Wilder que puede ver un lego en la materia no es tal para el fiscal. El abogado del reo, sin embargo, ha declinado realizar declaraciones.

En el caso de la mujer, que fue detenida con unas papelinas de cocaína en un bolsillo cuando iba en compañía de Wilder a la vivienda, el Ministerio Público no ha podido acreditar que ella fuera responsable del narcopiso, como ha explicado el fiscal. Además, Wilder iba a declarar ante el tribunal, como ya dijo en la fase de instrucción de la causa, que ella no conocía lo que había dentro de la vivienda. Los dos mantienen, además, que ya no eran pareja entonces. «Llegaron juntos al piso, pero no podíamos acreditar que ella vivía con él», ha reconocido el fiscal.

Por tanto, ella se ha conformado con una pena de 1 año y 9 meses de prisión, así como una multa de 60 euros. No obstante, es muy probable que la procesada, que estuvo un mes y medio entre rejas por esta causa, no vuelva a prisión por este asunto. Quizá, por eso, la encartada se ha abrazado a su abogada cuando la letrada ha salido de la sala de vistas tras ratificar el acuerdo.