PP y Ciudadanos rivalizan por examinar a Sánchez de su tesis en el Parlamento El Senado aplaza una semana la aprobación de la comisión de investigación

Itziar Reyero

@ireyero Seguir Madrid Actualizado: 17/10/2018 02:29h

PP y Ciudadanos coinciden en que es imprescindible que Pedro Sánchez dé explicaciones ante el Parlamento por los plagios en su tesis doctoral, pero discrepan sobre cuál de las dos Cámaras debe examinar al presidente del Gobierno. Los dos reclamaron su comparecencia urgente en el Congreso cuando ABC desveló irregularidades en su trabajo, pero se toparon con el muro de la realidad: PSOE y sus socios parlamentarios evitaron a Sánchez tener que pasar por ese trago amargo.

A partir de ahí, todo son divergencias. Tal es la disputa entre ambos que Albert Rivera acusó ayer al PP de «bloquear» una comisión de investigación sobre la tesis en el Congreso y llegó a insinuar un «pacto implícito» de Pablo Casado con Sánchez. Desde Ciudadanos apuntan a que el líder de Génova quiere evitar un cuerpo a cuerpo sobre el currículum académico tras haberse visto envuelto en la polémica por su máster en la Rey Juan Carlos, cuyo caso ha sido archivado, y por eso desvía el foco al Senado.

El aval de los letrados

El PP, por su parte, señala que en el Congreso es inviable por esa mayoría de socialistas y sus aliados de moción de censura, y el jueves registraron la comisión de investigación en el Senado. Este órgano parlamentario iba a ser aprobado en el Pleno del día 23, pero su tramitación se dilató ayer una semana más. Aunque los letrados de la Cámara autorizaron su creación, los socialistas exigieron ayer un informe por escrito y el presidente de la Mesa, Pío García Escudero, accedió, posponiendo así su aprobación.

Finalmente el Senado dará luz verde a la comisión de investigación sobre la tesis en el primer Pleno de noviembre, lo que retrasa a diciembre la comparecencia del presidente.

Cs se queja de que el PP desvíe el foco al Senado, donde apenas tienen cuatro senadores, y defiende que Sánchez debe someterse al control del Congreso, ya que ésta es la Cámara que lo eligió. El Senado, insisten, es una Cámara de ámbito territorial. En todo caso, fuentes de la dirección precisan que sus senadores sí participarían en esa comisión de investigación que el PP sacará adelante con el apoyo de la senadora de Foro Asturias.

Rivera tildó ayer de «extraño» y «surrealista» que los populares no hayan firmado su petición de crear la comisión de investigación en el Congreso e insistió en que Casado debe «rectificar». Desde Génova subrayan sin embargo que los aliados del PSOE ya han frenado la comparecencia de Sánchez ante el Pleno del para aclarar las dudas sobre su tesis doctoral y que harían lo mismo con una comisión de investigación. El Senado, justifican los populares, tiene la misma capacidad de control al Gobierno que el Congreso y aprovecharán su mayoría absoluta para forzar la investigación allí. El Ejecutivo no lo ve así y hasta Podemos le afea ese ninguneo a la Cámara.

La calidad de la tesis

Allí cuentan con el apoyo expreso de Foro Asturias, actualmente portavoz del grupo mixto. Sin embargo, no está clara la participación de otros grupos políticos. PNV rechaza de plano la comisión por entender que el Parlamento no está para «examinar la calidad» de una tesis doctoral. Con ese mismo argumento, UPN, el único partido que asiste a la comisión sobre financiación de los partidos políticos con los populares, anticipa que no participará en la investigación sobre la tesis del presidente.

TampocoPDECat, ERC ni Podemos, pese a haber pedido transparencia a Sánchez para aclarar las dudas suscitadas en torno a su trabajo y posterior libro, manifiestan el menor interés en la comisión de investigación, considerando que se trata de una «obsesión» del PP contra Sánchez. Y acusan a los de Casado de hacer un «uso torticero» de la Cámara. En todo caso, lamentan que Sánchez no ponga fecha a una comparecencia sobre «política general», pese a que se comprometió a ello.