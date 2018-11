Picardo dice que ha alcanzado un acuerdo con España sobre Gibraltar en el pacto del Brexit

El ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, ha asegurado que ha alcanzado un acuerdo con el Gobierno de España en torno al papel de Gibraltar en el pacto de retirada de Reino Unido de la Unión Europea durante una reunión celebrada este viernes en Madrid con las autoridades españolas.

«Hemos trabajado muy duro y, de hecho, hemos alcanzado un acuerdo con los colegas españoles con respecto al papel de Gibraltar en el proceso de retirada... de buena fe», ha asegurado Picardo, en una entrevista con la radio de la BBC.

Chief Minister ⁦@FabianPicardo⁩ and Deputy Chief Minister Dr Garcia are in 10 Downing St to discuss Withdrawal Agreement pic.twitter.com/S7OgvBSomJ