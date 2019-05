La X de ETA: los interrogantes que puede resolver Josu Ternera ¿Sabe si la banda se ha quedado con parte de las armas o si disponen de alguna infraestructura logística?

¿Qué ha hecho ETA con las decenas de armas empleadas en atentados aún sin resolver y que no ha entregado? ¿Qué abogados cobraron comisiones a empresarios extorsionados a cambio de una rebaja? Las confesiones inconfesables de José Antonio Urrutikoetxea, «Josu Ternera», tal vez tuvieran escasa repercusión penal -es la ventaja de quienes dan órdenes desde su cuartel general sin descender a la trinchera-, pero contribuirían al relato de lo acontecido en España durante más de medio siglo de terrorismo.

Estas son algunas de las interrogantes que podría despejar el cabecilla más longevo de la banda. Una investigación meticulosa llevaría a poner nombre a la X del complejo ETA y a conocer la composición de su cúpula en España a lo largo de décadas.

El rol de los asesores

¿Qué papel desarrollaron Íñigo Iruin y Rafael Díez Usabiaga en las «conversaciones de Argel» de 1989? Ambos estuvieron en la capital magrebí para asesorar a Eugenio Etxebeste, «Antxon», interlocutor de ETA con mínimo margen de maniobra. El control de aquellas conversaciones lo tenía «Josu Ternera», pese a estar entonces recluido en una cárcel de Francia. De hecho, exigió al Gobierno su presencia en la mesa. En un momento determinado, Urrutikoetxea impuso un texto duro para la creación de un estado vasco independiente, algo que el Ejecutivo de Felipe González no podía aceptar. «Antxon», consciente de ello y de que la tregua saltaría por los aires, pidió tímidamente que se flexibilizara el documento. «Aquí no se cambia ni una coma», respondió contundente Iruin. Tras la reanudación de la actividad criminal, los asesores, que se habían alineado con la postura más dura de «Ternera», aumentaron su influencia en el «complejo ETA».

Reuniones entre ETA y PNV

Han sido muchos los encuentros celebrados a lo largo de las últimas décadas entre Euskadi ta Askatasuna y el partido fundado por Sabino Arana. Pero fue en las reuniones que desembocaron en el Pacto de Estella, en septiembre de 1998, donde el PNV llegó más lejos. Hasta el punto de firmar con la banda un pacto secreto que tenía como objetivo crear una institución -Udalbiltza- como embrión de un futuro estado vasco, y romper toda relación con los partidos «españoles». Aquel año, el jefe de ETA, puesto en libertad, se convirtió en parlamentario vasco con total libertad de movimientos.

Para llegar a aquella vergonzosa rúbrica se celebraron varias reuniones en Bélgica y el Ejecutivo de Ibarretxe usó servicios de la Ertzaintza para blindar reuniones secretas preparatorias llevadas a cabo en el País Vasco. ¿Dónde están las actas de aquellos encuentros? ¿Acaso el PNV exigió que no se redactaran a fin de evitar su filtración, como ocurrió con las entrevistas entre Xabier Arzalluz y HB? ¿Tuvo la Policía autónoma orden de no capturar «comandos» mientras se mantuviera la tregua? ¿Por qué la banda decidió durante ese tiempo no atentar contra el cuerpo autonómico? ¿Informó el PNV al Gobierno con suficiente tiempo de antelación de que la tregua se iba a romper al verse obligado, finalmente, a no suscribir el acuerdo secreto, pese a haberlo firmado?

¿A lo largo de las últimas décadas ha habido algún dirigente nacionalista que ha sugerido a ETA que no se disolviera ni entregara las armas, sin antes haber conseguido la independencia? Arzalluz ya lo planteó a ETA un poco antes de que se autodisolviera. El PNV siempre ha defendido la vía dialogada y nunca la derrota de ETA para acabar con la violencia.

El atentado de la T-4

¿Tenía «Ternera» algún tipo de información de que ETA iba a atentar contra la terminal del aeropuerto de Barajas y no avisó a los interlocutores del Ejecutivo de Zapatero? Para entonces se había apartado de las conversaciones, porque vislumbraba su fracaso, pero seguía siendo cabecilla de la banda. Algo tenía que saber. Sin embargo, un día antes del atentado, el presidente del Gobierno dijo públicamente que el «proceso de paz» iba bien. Por otra parte, ¿qué jefe de ETA dio la orden a Arnaldo Otegi para que se levantara de la «mesa política», en las denominadas conversaciones de Loyola, cuando estaba a punto de firmar un acuerdo con el PNV y PSE? Poco después la banda rompió la tregua.

Socialización del sufrimiento

¿Qué dirigentes de Herri Batasuna participaron, entre 1994 y 1995, en la redacción de la ponencia Oldartzen que proponía la «socialización del sufrimiento»? El plan se lo atribuyó KAS, el grupo de «comisarios políticos» que transmitían las órdenes de ETA a Herri Batasuna. En aquellos años ocupaban un papel relevante en la dirección de KAS Arnaldo Otegi, Rafael Díez Usabiaga y Rufino Etxeberria, hoy miembros destacados de Bildu. Y «Ternera» seguía ejerciendo control desde prisión. Tras la aprobación de aquella ponencia, ETA comenzó a atentar contra políticos constitucionalistas y profesionales de los medios de comunicación.

Las finanzas

«Josu Ternera» controlaba el «zulo» camuflado en la fábrica de muebles de Sokoa (Francia), descubierto en 1986, donde ETA guardaba, además de un arsenal, gran parte de su contabilidad. Allí se ocultaba información sobre partidas de dinero destinadas a Herri Batasuna y grupos afines, listas de empresarios que cedían al chantaje… Pero en aquellos duros años de plomo, con la banda en continua ofensiva y una policía gala reticente a la hora de colaborar, no se investigó suficiente. Por otra parte, ¿dónde está la lista de personas que han pagado voluntariamente a ETA, que las ha habido? ¿Dónde están los datos de las comisiones que se han llevado alcaldes de Herri Batasuna, con destino a ETA, a cambio de conceder obra pública, como, por ejemplo, la construcción de frontones? ¿Cuáles son las empresas, comercios y establecimientos de hostelería que han servido de tapadera para blanquear parte del sucio dinero de la organización terrorista? ¿Qué abogados han cobrado comisión de los empresarios chantajeados a cambio de lograr una rebaja en la cantidad exigida por la banda?

Atentados sin resolver

¿Qué ha hecho ETA con las decenas de armas empleadas en atentados terroristas, que no ha entregado en los diferentes actos propagandísticos llevados a cabo tras anunciar el cese definitivo de la actividad terrorista? ¿Las ha destruido para evitar que con el tiempo se puedan esclarecer algunos de los asesinatos aún sin resolver? ¿Acaso las ha vendido en el mercado negro internacional? ¿Quién es el actual responsable de los «refugiados» a fin de proceder a su detención y que facilite la ubicación de los pistoleros huidos de la justicia?

Evitar otra ETA

¿Conoce «Josu Ternera» el alcance de esos grupúsculos de nostálgicos de la goma dos que se han opuesto a la desaparición de ETA? ¿Sabe si se han quedado con parte de las armas o si disponen de alguna infraestructura logística?