Habrá que esperar a que hagan la película de la Constitución

Que Rodrigo Cortés hable de los primeros en un acto público supone inevitablemente que la cosa vaya para abajo. Aunque después José María García amenace con volver al periodismo y Javier Fernández anuncie que se retira del patinaje en 2019.

El debate que ABC organizó en el auditorio de la Mutua Madrileña para celebrar los 40 años de la Constitución, lo inauguraron Miguel Falomir, director del Museo del Prado (lo mejor que se puede ser en España, además de Marta Ortega o Rito,un perro que conozco), y el director de cine y escritor Rodrigo Cortés. Pedro García Cuartango moderaba y preguntaba. Llevaba un montón de papeles dentro de una carpeta de RTVE. La primera que habría pillado en su casa. Un sabio que está pensando en Hegel, en las patatas con chorizo, en las hojas del otoño o en Suetonio tampoco está para pequeñeces semejantes. Preguntó a Rodrigo Cortés,nacido en 1973, que cuándo se dio cuenta del cambio en España. «Nunca. No te voy a contar que yo gateé delante de los grises». Dijo que su conocimiento sobre la época es el mismo que el de los Reyes Católicos. Es decir, el de leer, el de estudiar, el de aprender acerca de tiempos que no has vivido.

Sobre la mucha gente que va ahora al Museo del Prado, Miguel Falomir recordó que Cambó o Alfonso Guerra iban al Prado a encontrar paz. «Hoy poca iban a encontrar». Por el turismo masivo. Cree que el cambio en España se produjo con la gran exposición de Velázquez del año 90. Cuando la gente hizo esas colas para ver lo que siempre está en el museo, que hay que ser merluzo cultural. Vale que trajeron «La venus del espejo» o el «Retrato de un hombre joven», pero antes me pago un viaje a Londres o Munich en perrera que hacer esa cola que llegaba a la Cuesta de Moyano.

Rodrigo Cortés defendió que tan cine de la Transición era el de Jaime Camino como «Las autonosuyas». Y sobre la memoria, que no es una línea recta. Hubo un repaso en vídeo de portadas significativas de ABC sobre estos 40 años. «Conforme nos acercábamos al presente nos sentíamos más cómodos, también al ver tildes en los titulares».

Con el acto empezado la gente seguía llegando. Por ejemplo, Isabel García Tejerina, el marqués de Cubas o Francisco González, que se unían fundamentalmente a una gran representación de la sociedad civil española, sea eso lo que sea.

Pocos políticos. La ex ministra o Aznar, que tardó todavía más tiempo en llegar para hacer pareja con Maite Pagazaurtundúa. Quizá el dúo más extraño fue el formado por Ángel León (cocinero estrellado de A Poniente, en el Puerto de Santa María) y Victoria Prego, periodista, presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid y la voz más reconocible en el relato televisivo de la Transición. Le recordó Cuartango el viejo concepto del desencanto y lo que hay ahora. Apuntó Prego que se puso de moda en 1979 en la prensa. Se criticaba a Suárez, se derribó a Suárez... «Lo de ahora es otra cosa. Lo que hay es un propósito de derribar el edificio constitucional desacreditando a los poderes. Al judicial, al Parlamento, al Rey... Más que desencanto hay una estrategia, por eso yo llamo a la defensa cerrada de la Constitución». Sobre la Memoria Histórica, Prego habó de «derivada revanchista» y es enemiga de que la historia sea borrada. En cuanto a la opinión de Ángel León: «Yo os puedo dar una tortilla de camarones, pero esto... Si queréis os doy la receta». Sobre la revolución en la cocina y la importancia de los cocineros, contó que cuando era joven para ligar decía que estudiaba Medicina, no que fuera cocinero. Ahora es distinto. «Se nos ha ido la pinza. Que hacemos croquetas y tortillas...».

José María García llegó, habló y triunfó. «Los españoles somos impresionantes a pesar de nuestros políticos... En un porcentaje alto están al borde de la discapacidad mental o de la lógica». Gran aplauso, claro, como cuando Pedro Sánchez promete la subida del salario mínimo en los mítines. Habló García de sí mismo y trasladó al auditorio que tiene dudas de si va a volver. Alguien que confiesa haber sido amenazado (también sus hijos) por hacer periodismo deportivo. Aseguró también que hoy estamos peor que ayer con la excepción de la censura (tenemos autocensura). A Javier Fernández (1991) le quedaba hablar del futuro. Y anunció que se retira en 2019. Fue como Indiana Jones pegando un tiro al presuntuoso tío del látigo.

Pagazaurtundúa, como Victoria Prego, llamó a «estar vigilantes, para proteger la Constitución. Aznar, por lo que pude entender de su discretísimo movimiento de labios, hoy no podia decir de «la actual dirigencia del PSOE que sea una fuerza constitucional». Y la eurodiputada, que Pedro Sánchez se deja arrastrar por gente que no tiene nada que ver con la Constitución.

Preguntado acerca de la reforma de la Constitución, y volviendo al principio para no decaer, Rodrigo Cortés citó a Mark Knopfler, que dice ser sólo un guitarrista para quitar importancia a sus declaraciones. Pero se arriesgó a razonar que se necesita un nivel de pacto que es casi imposible en el momento actual. «No tengo ni idea de lo que va a pasar. Voy a esperar a que hagan la película».