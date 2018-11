Javier Fernández: «No es lo mismo ser campeón del mundo representando a España que a cualquier otro país» ABC charla con el patinador con motivo del acto del 40 aniversario de la Constitución que ha organizado esta casa, el mismo en el que el madrileño ha confirmado que dejará de competir tras los Europeos de 2019

Con tan solo 27 años Javier Fernández ya sabe lo que es tocar el cielo con sus manos. El madrileño emigró para cumplir sus sueños y hoy es el patinador más importante de la historia del deporte español. Una carrera de fondo, forjada sobre el hielo a golpe de cuchilla, que le ha valido el reconocimiento alrededor del globo. Una carrera a la que Fernández ha puesto fecha final: 2019 será el año en el que dejará de competir. El madrileño colgará los patines tras el Campeonato Europeo de patinaje artístico de 2019, que se celebrará en Minsk en el mes de enero.

Así lo ha confirmado durante el acto conmemorativo de los 40 años de la Constitución que ha organizado este miércoles ABC. Una decisión que el patinador lleva meses barruntando. Fernández ya había señalado en público en otras ocasiones que enfrentarse a un nuevo ciclo olímpico sería muy complicado.

El patinador, en una breve charla con ABC, ha hablado de lo que para él debería ser el futuro de un deportista de élite tras finalizar su carrera. «Hay que cuidar de que no estén solos», ha insistido Fernández, una idea que ya deslizó durante el acto. «En España tenemos que pensar que tenemos el mejor deporte del mundo. Cuesta creer que haya deportistas que no los reconozcamos o que no tenga beneficio», sentenció ya durante su intervención en el acto.

«Creo que es complicado, pero que necesita estudiarse. No voy a decir que no hay ayudas pero la cuestión es que no te encuentres solo y seguir evolucionando», propone el deportista para hacer frente al reto de la vida después de la alta competición.

Para Fernández es importante «cuidar a nuestros deportistas porque el tiempo pasa y el mundo pasa, y todo evoluciona, pero si nosotros nos quedamos atrás, gente se quedará atrás». En su opinión, resulta capital «hacer un estudio para ver cómo ayudar a los que dejan la competición si no tienen algo que hacer». «Creo que es importante porque esos deportistas han estado compitiendo y entrenando durante muchos años, han estado intentando llevar el nombre de nuestro país por el mundo», sentencia el madrileño.

Javier Fernández también ha respondido a ABC sobre cómo el deporte funciona de nexo en la sociedad y cuál es el papel de los deportistas como «representantes» de nuestro país. «Somos escaparate de una bandera, de un país, de la gente y de las tradiciones», apuntala el deportista.

«La historia y nuestras tradiciones se deben conservar porque son como nosotros somos. Y tenemos que estar orgullosos», ha reflexionado Fernández, haciendo referencia a una de las cuestiones que se han tratado en el acto. «Si yo voy a una competición como deportista, y voy representando a un país y no estoy orgulloso de mi bandera, que realmente significa mi país, mi gente, mis tradiciones, mi comida... Todo. Si no estoy orgulloso de eso... No te da la misma satisfacción cuando ganas», ha enumerado.

«A mí si viene otro país y me pide que patine para ellos, me dice que me da todas las facilidades que quiera, yo digo que no. Creo que ser campeón del mundo representando a equis país, no es lo mismo que ser campeón del mundo representando a España», sentencia.

Por último, y con motivo de la invitación al acto de conmemoración de la Constitución, el patinador ha destacado que en la jornada de este miércoles «ha habido mucha información que va a servir para darse cuenta de lo importante que es el día de la Constitución, por ejemplo, que es la base de todo. Si eso se derrumba, se derrumba todo».

«El patinaje me lo ha dado todo»

Tras anunciar que iba a dejar de competir, el deportista ha lanzado una pregunta al aire: «¿Qué quieres que te retire el deporte o retirarte?». «Yo tengo que pensar en el nivel de competición que quiero competir porque mi cuerpo o mi mente ya no llega... Tengo que aceptarlo», señala.

«El patinaje me ha dado todo. Es mi profesión y quiero que también sea mi futuro, quiero seguir aportando no como un competidor pero sí como una persona dedicada al deporte», ha sentenciado Fernández, que ya tiene la mente puesta en su nueva vida. Actualmente, el seis veces campeón de Europa se encuentra de gira por España con el espectáculo «Revolution on ice».