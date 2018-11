Aznar: «El terrorismo fue derrotado en España, pero ha sido resucitado» El expresidente llama a recuperar el «orden constitucional» en el acto conmemorativo de los 40 años de la Constitución

Esther Blanco

Política y libertad han sido los ejes sobre los que Maite Pagazaurtundúa y José María Aznar han charlado en el acto de ABC que celebra los 40 años de la Constitución española. «La Constitución del 78 es esto, el encuentro. Sacar lo mejor de la tragedia. Es nuestra oportunidad de futuro», ha destacado la diputada del Parlamento Europeo.

«La lucha contra la nación española forma parte de lo que yo he sufrido. Tengo el privilegio de haber sobrevivido, pero eso me hace sentir una relación muy especial con las víctimas», ha señalado. «El terrorismo fue derrotado en España, pero ha sido resucitado», ha sentenciado Aznar.

El expresidente del Gobierno ha llamado a defender la historia que España ha labrado estos últimos 40 años. «Los moderados han hecho pactos con los representantes de ETA para romper el orden constitucional. Como ese es el principal problema de España, este es el momento especialmente crítico en la vida española», ha apostillado.

«Declarándome constitucionalista, y siendo la Constitución la solución para España, tenemos que comprometernos para restablecer el orden constitucional. Eso es incompatible con golpes de Estado y con apoyar gobiernos que son sustentados por las fuerzas secesionistas, rupturistas en España», ha aseverado Aznar, que ha señalado que los procesos electorales serán fundamentales para mantener el orden constitucional.

Para Aznar, uno de los pilares que sostiene el Estado está fallando debido al actual mapa político y a la ruptura del consenso político en España. «El centro derecha puede ser, y es, una fuerza constitucional. Yo hoy no puedo decir del actual dirigencia del PSOE que sea una fuerza constitucional. Si lo fuera, no estaría en un Gobierno apoyado por aquellos que cuestionan el orden constitucional», ha afirmado Aznar.

En este sentido, Pagazaurtundúa ha señalado que en la actualidad Pedro Sánchez se está dejando arrastrar por gente que tiene otros intereses y que no tiene «nada que ver» con la Constitución. «La razón está más en la razón del partido y no del Estado», ha sentenciado. La diputada del Parlamento Europeo ha llamado a «estar vigilantes» para proteger la Constitución. Una tarea que, en su opinión, no puede ser solo de los políticos.

«No es verdad que no hayamos aprendido de nuestros fracasos, pero la Constitución es la expresión de que hemos aprendido. Si los españoles han sido capaces de hacer eso es porque la política funcionó. El problema ahora es que la política está fallando», ha sentenciado Aznar.