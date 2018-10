El Gobierno cuestiona que Torra represente al independentismo La ministra Batet insiste en «reconciliar bloques» y defiende que desde el Gobierno «estamos abriendo una agenda de normalidad que está siendo útil ya»

El Gobierno no se toma en serio el ultimátum que el presidente de la Generalitat realizó en la tarde de ayer. Lo enmarca en una escalada retórica que, aseguran, no guarda relación con los hechos y las negociaciones bilaterales que ya se están produciendo entre ambas administraciones.

Pero además no terminaron de darle toda la gravedad porque piensan que en estos momentos Quim Torra no representa a todo el movimiento independentista. «Con esa declaración no sé a quién representaba exactamente», ha asegurado esta mañana la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, que apuntaba a las informaciones que señalan que ERC no estaba informada del ultimátum de Torra al Gobierno.

Durante un desayuno informativo organizado por Europa Press, Batet ha defendido que desde su estrategia de retomar las relaciones Estado-Generalitat «estamos abriendo una agenda de normalidad que está siendo útil ya». Y ha emplazado a Torra a que decida «si sigue representando a una minoría radical o se suma a ese diálogo fructífero». Batet ha emplazado a Torra a que sea «valiente» y asuma que «la unilateralidad no ha conducido a nada».

El Gobierno entiende que el camino correcto es el de «reconciliar bloques», porque el conflicto va más allá de un choque político y alcanza a la sociedad en su conjunto. Y en ese sentido ha defendido Batet que el Gobierno rechace el ultimátum de Torra pero que a la vez no rompa todos los puentes, defendiendo una actuación con «contundencia» pero que «no hace falta caer en una grandilocuencia exagerada».

Rechazo al 155

Batet ha vuelto a rechazar hoy cualquier posibilidad de celebrar un referéndum de autodeterminación: «Era muy consciente que estaba planteando algo que se ha planteado múltiples veces», ha dicho sobre las palabras ayer de Torra, al que ha vuelto a plantear la disposición del Gobierno para ampliar la autonomía de Cataluña, algo que Batet defiende con carácter general para todas las Comunidades. «Estamos convencidos de que hay margen para profundizar en el autogobierno y no hay ningún margen para hablar de autodeterminación. No cabe en nuestro ordenamiento jurídico», ha dicho.

Como hiciera ayer la portavoz Isabel Celaá, Batet ha descartado la aplicación del 155 que reclaman PP o Ciudadanos aludiendo a que se trata de «un artículo excepcional que se aplicó en circunstancias muy concretas que hoy no se dan».