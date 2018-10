PP y Cs exigen la intervención de Cataluña y elecciones generales a. El PP denunció la «doble orfandad» de los ciudadanos constitucionalistas y Cs habló un día más de «humillación» tras el enésimo chantaje de la Generalitat

Itziar Reyero

PP y Ciudadanos exigen a Pedro Sánchez que corte sus puentes con Quim Torra y active cuanto antes el 155 de la Constitución. Estos dos partidos censuraron un «insulto» la ausencia de reacción del Gobierno tras los graves disturbios en Cataluña, solo rota ayer por la tarde, cuando la portavoz compareció para responder al ultimátum de Torra. El PP denunció la «doble orfandad» de los ciudadanos constitucionalistas y Cs habló un día más de «humillación» tras el enésimo chantaje de la Generalitat. Ambos reclamaron un adelanto electoral.

«El Gobierno de España no está ni se le espera», aseguró Albert Rivera, quien anunció el registro en el Congreso de una proposición no de Ley para pedir al Gobierno que active ya el 155 y envíe a Torra el requerimiento previo. «Un señor que llama a la violencia no puede ser presidente de una comunidad autónoma. Tiene que estar inhabilitado», afirmó Rivera.

El PP adelantó que votará a favor de esa resolución simbólica en la que también se condena la violencia y las palabras de Torra alentando al tumulto, aunque su portavoz, Dolors Montserrat, recordó que lo efectivo para activar el 155 es el Senado. El PP volvió a ofrecer su mayoría absoluta para actuar cuanto antes.

Después de la comparecencia de la portavoz del Gobierno, el líder del PP, Pablo Casado, advirtió de que el Ejecutivo «no puede tolerar chantajes de golpistas ni ofrecerles diálogo». «Debe poner orden aplicando el artículo 155. Si no acepta nuestro ofrecimiento, que convoque elecciones generales de inmediato», subrayó.

«Sánchez se agarra al sillón a cualquier precio. Los españoles merecen un gobierno que no se deje humillar y se comprometa a aplicar la Constitución. Elecciones ya», escribió Rivera en las redes.