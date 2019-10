Casado exige a Sánchez que tome el control de los Mossos El líder del PP aparca un 155 inmediato y pide activar la ley de Seguridad Nacional

Seguir Mariano Calleja @Marianocalleja Barcelona Actualizado: 01/10/2019 01:57h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El 155 ha dejado de ser bandera electoral del Partido Popular, al menos como lo fue en la campaña del 28 de abril. Si hace seis meses Pablo Casado prometía a diario que si ganaba las elecciones activaría el 155 en su primer Consejo de Ministros, ahora el PP exige al Gobierno en funciones de Sánchez la aplicación inmediata de la ley de Seguridad Nacional, para tomar el control de todos los cuerpos de seguridad en Cataluña y garantizar que se cumpla la ley ante la nueva escalada separatista. Es un cambio que los populares atribuyen a la sentencia del Tribunal Constitucional del pasado verano sobre el 155, en la que se deja claro que no puede haber una aplicación preventiva ni indefinida.

Fuentes del PP señalaron a ABC que no se puede activar un 155 si no hay causas «objetivas» que lo avalen, porque el TC ha marcado doctrina en ese sentido. Por eso creen que Ciudadanos se equivoca cuando mantiene el mismo discurso que hace meses. Si el Gobierno impugna las últimas resoluciones del Parlamento autonómico catalán y se produce una desobediencia, ahí sí podría estudiarse la posible activación del 155. O si se producen graves altercados con motivo del 1 de octubre o por la sentencia del desafío independentista, según apuntan en el PP. «Al Partido Popular no le va a temblar el pulso si hay que tomar esas medidas para cumplir la ley, pero debe hacerse cuando haya causas objetivas», subrayaron.

Mientras tanto, el PP quiere poner el foco en lo que debe hacer «y no está haciendo» el Gobierno de Sánchez, y no tanto en lo que haría Casado si fuera presidente. Ahí sí hay un cambio de mensaje. Ayer, el presidente del PP pidió al Ejecutivo en funciones que active de forma inmediata la ley de Seguridad Nacional, lo que será, salvo que se complique aún más la situación en Cataluña, su principal exigencia durante estos días preelectorales. Casado cree que «se ha cruzado una línea roja», al descubrirse la vinculación de los dirigentes separatistas con los CDR violentos, y Sánchez debe tomar las riendas de la situación.

Casado convocó ayer por primera vez el Comité de Dirección del PP en Barcelona, para mostrar el apoyo de los populares a los catalanes que están «estupefactos» ante las informaciones que relacionan a Torra con los miembros de los CDR imputados por delitos relacionados con el terrorismo, y que se sienten, según los populares, desamparados por el Gobierno. Tras la reunión comparecieron ante la prensa el secretario general del PP, Teodoro García Egea, y el presidente del PP catalán, Alejandro Fernández.

El número dos del PP centró sus críticas en Sánchez, por su «equidistancia» en Cataluña, y por hablar del «dolor» que causan los independentistas, mientras tiene pactos con ellos en varias instituciones, como la Diputación de Barcelona o los ayuntamientos de Casteldefells y Badalona, municipios en los que ganó el PP. Por eso, Casado primero y García Egea a continuación instaron a Sánchez a romper esos pactos y a dejar claro de una vez si está con los que defienden el Estado de Derecho y la Constitución o con Torra y Puigdemont.

El PP exige a Sánchez que ponga los medios para que se cumplan cinco leyes que, a su juicio, están siendo vulneradas: la ley audiovisual, para controlar la propaganda independentista en los medios públicos, la de sostenibilidad financiera, la de acción exterior para que las delegaciones no actúen como embajadas separatistas, la ley penitenciaria para evitar los homenajes y tratos de favor en las cárceles, la alta inspección educativa del Estado para que no haya adoctrinamiento en las aulas y la ley de Seguridad Nacional, para que se garantice la seguridad de todos y el cumplimiento de la ley.

«En este momento de especial gravedad, el Gobierno debe hacer cumplir la ley en Cataluña. Hay que aplicar la Constitución en Cataluña y en toda España», advirtió el secretario general del PP. García Egea justificó que el PP no insista ahora mismo en la aplicación inmediata del 155 porque «no va a entrar en el juego del Gobierno». «Lo que pedimos a Sánchez como presidente es que diga si está con el cumplimiento de la ley o con los independentistas. Hay cinco leyes que están en vigor y no se cumplen, y eso es lo principal antes de plantear pasos más allá. Que se cumpla la legislación básica».

El PP mostró su apoyo a la moción de censura contra Torra que ha planteado Ciudadanos, algo que los populares llevaban tiempo reclamando. «Su cambio de opinión llega a tiempo», señaló Alejandro Fernández. A lo que sí ha llegado tarde Ciudadanos ha sido al acuerdo con el PP en España Suma, o Cataluña Suma, para concurrir juntos en las elecciones, «y han cometido un grave error». Los populares han instado al PSC a apoya esa moción de censura, aunque el comentario posterior de Fernández dejo claro su escepticismo: «Iceta me cae bien, pero como político es un desastre».