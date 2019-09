Borrell se resiste a vender sus acciones si no le obligan a ello En su respuesta al Parlamento Europeo afirma que no ve un conflicto de intereses

El ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, se prepara para una tramitación más accidentada de lo esperado para su nombramiento como Alto Representante de la política Exterior de la UE. En la respuesta que ha enviado a la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo manifiesta que no ve la necesidad de vender sus acciones en compañías multinacionales, a no ser que los diputados le obliguen a hacerlo. La publicación de la carta en la prensa alemana ha suscitado comentarios cáusticos en aquel país, incluyendo indicaciones que prevén que su audiencia puede ser un procedimiento tormentoso.

La Comisión Juri había incluido a Borrell en la lista de los candidatos a comisarios cuya situación es más dudosa en cuanto a posibles casos de conflicto de intereses y le habían enviado una carta pidiendo más información y preguntando si estaría dispuesto a desprenderse de los elementos de su patrimonio que podrían dar lugar a situaciones comprometidas. En su respuesta, dirigida a la presidenta de Juri, Lucy Nethsingha, Borell responde que «no lo he considerado puesto que mis acciones representan un montante muy pequeño de mi patrimonio financiero, en particular 2,3% en el caso de Iberdrola, 2,5% en el caso de Bayer y 8,10% en el caso del BBVA. Aún más importante, el sector de actividad de esas compañías (energía renovable, farmacéutico y bancario) no tienen relación con la responsabilidad que he venido asumiendo hasta ahora como ministro de Asuntos Exteriores de España».

Sin embargo, en el siguiente párrafo, el ministro aclara que «si consideran que puede ser un argumento que indique un potencial conflicto de intereses, me encantará tenerlo en cuenta y seguir sus indicaciones». La formulación no carece de intención, porque obligará a la comisión Juri a definir cuál es su exigencia concreta, de modo que una vez cumplimentada Borrell no podrá ser atacado. Si lo hubiera hecho al revés, renunciando por iniciativa suya a guardar las acciones, se arriesgaba a que los diputados respondiesen con una cascada interminable de otras exigencias.

Pero esta sutileza no ha sido apreciada por todos. Un corresponsal alemán que había leído la carta de Borrell publicó en Twitter ayer tarde un comentario que sirve para medir el tono de la situación de su candidatura. «De lo que se entera uno: el próximo jefe de la diplomacia de la UE posee acciones de Bayer y cree que la compañía que obtiene su dinero de fuentes de energía renovables no tiene nada que ver con la política exterior: mmm». Otro de sus colegas publicó un comentario sobre la carta y las acciones que posee el ministro diciendo que «y él ni siquiera quiere venderlas, solo si el Parlamento lo obliga a hacerlo. Esto comienza bien».

Además de a Borrell, la Comisión Juri ha solicitado también aclaraciones a los candidatos enviados por Francia, Bélgica, Portugal, Polonia, Austria, Rumanía y Hungría. En el caso de Borrell, la discusión en la comisión Juri no eludió en ningún momento el caso de la condena reciente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores por la venta de las acciones de Abengoa que poseía su ex esposa. Tan reiteradas fueron las menciones a este caso que hubo hasta diputados que se confundieron a la hora de mencionar a su anterior esposa y a la actual.

Sus relaciones con Abengoa ya le habían obligado a renunciar a su cargo de presidente del Instituto Universitario Europeo de Florencia en 2012.

La Comisión Juri debe dar su visto bueno antes de que Borrell pueda siquiera pasar a las audiencias parlamentarias de las que depende su nombramiento. Su designación fue hecha por el Consejo y no por la nueva presidenta de la Comisión.