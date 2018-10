ENTREVISTA Rafael Fontana (Cuatrecasas): «El progreso viene porque los empresarios arriesgan sus ahorros» El presidente ejecutivo del despacho de abogados pone en valor en ABC la importancia del buen gobierno corporativo y la necesidad de cuidar a las compañías en España

Daniel Caballero

Un despacho de abogados en el que lo importante son las personas. Así lo transmite Rafael Fontana, presidente ejecutivo de Cuatrecasas. Y, para honrar su máxima, la Fundación del bufete -de la que es vicepresidente- entregará el 30 de octubre a la aerolínea IAG el I Premio Manuel Olivencia al Buen Gobierno Corporativo, con la presencia del presidente del Gobierno Pedro Sánchez. Un reconocimiento empresarial que trae como objetivo último homenajear al letrado que lleva su nombre, fallecido en enero y padre del primer Código de buen gobierno español.

¿Qué balance hace del premio?

Olivencia falleció en enero. Si existe la figura en España del gobierno corporativo es derivada del Código Olivencia. Esta es una manera de continuar su legado y hacer honor a su trayectoria. Y nos ayuda a recordar la importancia de este asunto en las empresas.

¿Por qué otorgar el galardón a IAG?

Los premios tienen la importancia en quién los ha recibido y quién compone el jurado. Este tiene como objetivo preservarlo en el tiempo. Esperemos que no tenga un límite de ediciones y nos supere a todos. Hubo 12 candidaturas, todas muy buenas, pero el jurado consideró que IAG lo merecía. Por todas las medidas que toma en la selección de los consejeros, su formación, la puesta de su cargo cada año a votación de la junta... Son elementos que el jurado tuvo en cuenta.

¿Diría que Olivencia se sentiría orgulloso del galardón?

Sin duda. Cuando pensamos en el premio lo hablamos con su familia y se sintieron muy orgullosos de esta manera de homenajearle.

Rafael Fontana, presidente ejecutivo de Cuatrecasas, durante la entrevista con ABC

¿Qué importancia tiene el buen gobierno corporativo?

Esto evoluciona hoy día en la parte de la sostenibilidad y la ética. Todo ello para generar mayor valor en la compañía. El objeto es que tenga un buen gobierno transparente y sea favorable a sus empleados, proveedores, accionistas y la sociedad en general. Cuanta mayor transparencia haya en la gestión, mejor se valoran esas compañías.

¿Qué les queda por aprender aún a las empresas sobre buen gobierno?

Nunca se deja de aprender. Lo tienen que implantar las personas y acaba en la ética de las mismas. Está la norma pero tienes que creer que eso debe funcionar así; que los gestores han de respetar los intereses de todos.

En los últimos 20 años, ¿han ganado en ética las empresas?

Visto desde hoy, sí. Pero todo hay que ponerlo en su tiempo. La conciencia es importante. Soy de los que piensa que el ser humano progresa y estamos mejor hoy que hace 20 años. El progreso, aun así, lleva a que la diferenciación se agrave entre los que más y menos tienen. Pero también es cierto que el bienestar ahora es mayor, aunque queda mucho por hacer. Nos quejamos de lo que pasa en nuestro país pero hay que mirar lo que pasa fuera y ver lo privilegiados que somos.

¿Hasta qué punto la empresa depende de la política y viceversa?

Que los gobiernos cuiden las empresas es fundamental. El progreso social viene porque los empresarios deciden arriesgar sus ahorros para hacer una sociedad mejor. La actitud del presidente Sánchez de estar presente en el acto del premio es un honor y un gesto clarísimo de que la empresa no es un enemigo sino un amigo que nos hace mejores. Cuando paseas por el mundo, la empresa española tiene una excelente reputación, es muy respetada.

Y... ¿respeta el actual Gobierno a las empresas?

No tengo ningún síntoma para decir que no las respeta y cuida. Luego ya están las políticas y los mensajes... Pero pensar que la empresa es el enemigo es un error. Hay que respetar al empresario que arriesga sus ahorros para generar riqueza, entendida no como para acumular dinero sino para repartirlo en la sociedad. Acumular dinero por el dinero no lo creo en sí mismo; la riqueza hay que compartirla. Pero si matamos a la vaca o la gallina, tenemos un problema.

A la política fiscal me refería...

Una cosa es: «Vamos a subir el IRPF». Pero expliquemos quién contribuye al pago de impuestos y no hablemos solo sobre el Impuesto de Sociedades. Las empresas soportan muchísimos impuestos: a nivel europeo, las que más. Políticamente no es el mejor momento para decirlo, pero ojalá tengamos más empresarios, porque nos irá mejor.

Rafael Fontana, presidente ejecutivo de Cuatrecasas, durante la entrevista con ABC

¿Llegará el día en que las empresas asuman las buenas prácticas y no necesiten los códigos de buen gobierno?

Lo tienen asumido pero tiene que haber unas normas que determinen lo que debes hacer. Al principio puede estar la queja de que requiere más recursos, preocuparse... pero ahora la transparencia, si no ocultas cómo haces las cosas, tiene recompensa. Aquel que no cumpla la norma tiene que recibir la correspondiente sanción. Creo mucho más en la conciencia personal, en que los dirigentes estén completamente convencidos, porque un buen gobierno corporativo les hace mejores a ellos y a las empresas.

¿Los ciudadanos, accionistas e inversores perciben en las compañías que estas asumen la obligación de transparencia?

No creo que llegue del todo. Hay que seguir haciendo un esfuerzo de comunicación. Los medios harían muy bien en ayudar en hacer ver el esfuerzo que hacen en ser éticas y sostenibles. Si una sociedad muy grande contrata en algunos países gente sin permiso de trabajo o a niños, es un problema grave.

¿Se puede seguir hablando de las bondades de la empresa junto a esa contratación de menores?

No debería ser así. Esto evoluciona desde un punto de vista de impedir que los gestores no tengan control sobre lo que va más allá de las fronteras de la sociedad. La sociedad al final tiene relación con las empresas y va a castigar a quienes no hagan acciones éticas y sostenibles. Todos somos responsables.

¿Está denostada la figura de abogado?

No lo diría así. En EE.UU., en el control de entrada, me decían: «aquí abogado es la profesión más admirada y más odiada». Pero es como en todo... Los abogados están bien vistos. Además, yo no concibo que un buen abogado no sea una buena persona. No estamos tan mal, pero es un mundo a veces desconocido. En Europa continental, de los siete despachos más grandes, tres son españoles (Garrigues, Uría y Cuatrecasas). Algo debemos estar haciendo bien en España para tener este papel.

¿Qué autocrítica hace a su empresa?

Me interesa más el cómo que el cuánto, los valores de las personas y tener eso como prioridad. Y a veces el día a día te pierde los objetivos primordiales. Yo soy el primero que yerro. Hay que pensar que todo lo que hacemos siempre es mejorable.

Rafael Fontana, presidente de Cuatrecasas, posa para ABC

«La tecnología es cruel, no tiene sentimientos» ¿Hacia dónde avanza la abogacía con la tecnología? Avanza muy rápido, y la tecnología es cruel, no tiene sentimientos. A quien no esté preparado le va a pillar; pero no está en riesgo nuestra profesión. La tecnología genera dinámicas distintas en lo que la sociedad va a reclamar al abogado. Va a ayudar al abogado a ser más eficiente. ¿Qué importancia tiene la tecnología para Cuatrecasas? Es parte de nuestro ADN, que nos distingue del resto. Es nuestra ocupación, que no preocupación, ver lo que hay nuevo y que nos puede afectar en nuestro trabajo y nuestros clientes. Tenemos más de 40 ingenieros que ayudan al abogado a hacer mejor su trabajo. Incluso, yo doy charlas a los nuevos abogados para que entiendan lo que significa programar, porque tendrán que trabajar al lado de los ingenieros. Me da la sensación de que los bufetes ya no son solamente despachos sino que abarcan muchas otras cosas... Nuestro trabajo es defender los intereses legítimos de los clientes, pero si me toca defender el «diéselgate» tengo que entender lo que hace la máquina. Eso me obliga a pensar que el mundo del derecho no solo entra en la ciencia de los abogados. Somos listos, pero tanto, tanto...