La industria pide a la CNMC un recorte de 1.500 millones al gas Consideran que el sector gasista está sobreretribuido, lo que dispara sus costes

La gran industria, incluida el sector petrolero, han pedido a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que los ajustes en la retribuciones de las actividades del sector gasista propuestos por ese organismo se apliquen desde 2021, sin periodo transitorio, lo que supondría un ahorro adicional en pagos del sistema para el periodo 2021-2024 de unos 1.500 millones de euros adicionales.

Un grupo de 11 asociaciones industriales de sectores que son grandes consumidores de gas (consumen el 80% del total), como la cogeneración, las petroleras, papeleras, químicas, textiles, azulejeras, etc... han enviado conjuntamente al regulador sus alegaciones a los proyectos de circulares de gas, que determinarán la retribución para las empresas gasistas y en las que ha planteado un recorte del 21,8% y del 17,8% a los ingresos de las redes de transporte y distribución de gas, respectivamente.

En la veintena de alegaciones inciden especialmente en las retribuciones de las actividades gasistas de transporte, distribución y también la rentabilidad financiera, proponiendo mejorar los mecanismos de control.

Así, reclaman aplicar los ajustes al sector gasista desde 2021, frente a la propuesta de la CNMC de que se realice progresivamente a lo largo de cuatros años, para permitir así ahorrar a los consumidores «en ayudas injustificadas» unos 1.500 millones de euros.

Según sus cálculos, estas asociaciones estiman que la sobrerretribución a las empresas de transporte y distribución de gas en el periodo 2014-2020 alcanza los 5.000 millones de euros.

En concreto, solicitan a la CNMC la eliminación total del concepto de retribución por continuidad de suministro a partir del 1 de enero de 2021, lo que ahorraría 594 millones de euros al sistema. También piden suprimir la retribución transitoria de distribución (RTD) completamente a partir del inicio del nuevo periodo regulatorio, ya que el coste de mantenerlo ascendería a 879 millones de euros entre 2021 y 2024. Además, estiman que habría que eliminar por completo la sobrerretribución debida a la metodología errónea de cálculo de amortizaciones y retribuciones financieras en activos de distribución, valorada en 586 millones de euros anuales durante el periodo regulatorio 2014-2020, así como implementar mecanismo de control de cobertura de gastos por operación y mantenimiento.

Infraestructuras

En lo que se refiere a las infraestructuras gasistas, consideran necesario optimizarlas mediante la retribución adecuada de sus activos, ampliando la vida útil de muchas instalaciones, retribuyendo mejor a las que son más utilizadas y no retribuyendo de más a las ya amortizadas que sigan funcionando, así como no promocionando a cuenta de los consumidores las inversiones que no vayan a ser utilizadas.

Respecto a la tasa de retribución financiera, las asociaciones estiman que la que se aplica en España se debe adecuar a la de los países y empresas comparables de nuestro entorno.