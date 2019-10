España saca la artillería en la UE contra los aranceles de Trump El Gobierno intensifica la presión sobre Bruselas para lograr ayudas económicas

Cuenta atrás para que Donald Trump imponga nuevos aranceles a España. El ataque de Estados Unidos apunta directamente contra el sector de la agroalimentación y nuestro país ha dado un nuevo paso para defenderse de la guerra comercial presionando a la Unión Europea para que actúe, tanto negociando como con ayudas económicas.

El próximo viernes entrarán en vigor los gravámenes de entre el 10 y el 25%. Unas medidas que tendrían un impacto económico considerable en las exportaciones de estos productos a EE.UU. Según cálculos del Ministerio de Agricultura, en 2018 se vendieron productos por valor de 765 millones, mientras que la factura final de los gravámenes sería de unos 192 millones. Entre los más damnificados se encuentra el sector del aceite de oliva, que ya vive una situación crítica por los precios bajos del mercado.

Ante este panorama, el Gobierno se viene empleando a fondo para convencer a la UE de que la defensa de los productos comunitarios debe ser férrea y sin fisuras. España exige negociar con EE.UU. y ayudas económicas para el campo. Sin embargo, a día de hoy, las perspectivas no son nada halagüeñas. El Ejecutivo ha transmitido por activa y por pasiva a la Comisión Europea que no puede permitir la ofensiva arancelaria del presidente norteamericano. Han redoblado la presión oficial y diplomática. El pasado miércoles, el ministro de Agricultura, Luis Planas, y la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, viajaron a Bruselas para instar a la UE a actuar. En público, la respuesta fue que Europa estaba receptiva pero, según fuentes cercanas al Gobierno, la sensación es cuanto menos agridulce. No se llegó a ningún compromiso en las reuniones que mantuvieron e, incluso, detectaron que la predisposición a reaccionar no era sólida.

Los representantes españoles pidieron ayudas para la agricultura y ganadería y se puso sobre la mesa articularlo con fondos europeos de promoción. Entre las peticiones también está que se desencadene el almacenamiento privado del aceite de oliva, lo que permitiría que fuera la propia UE la que financiara los costes financieros y de almacenaje de este producto. Una medida extraordinaria, pero que para el titular de Agricultura estaría «justificada» por la gravedad de la situación.

Sin embargo, estas peticiones tendrían que estar amparadas por el resto de miembros de la UE, y de momento hay más división que unión. Francia e Italia serían los países en los que España tendría más apoyo; en cambio, Reino Unido y Alemania habrían mostrado una mayor tibieza en su postura. En el caso del primero, por estar centrado en el Brexit y, en el del segundo, porque no quieren enturbiar más las relaciones con los estadounidenses por el miedo a otras represalias en el sector del automóvil.

«Trump ha ido a hacer daño», reconocen fuentes cercanas al Gobierno. Ante esto, desde la Secretaría de Estado de Comercio reclaman a Bruselas que se pongan ya a trabajar para evitar la imposición de los aranceles. El primer escenario que manejan es el de suprimir a toda la costa la fijación de estos gravámenes y, si no fuera posible, «vengarse» haciendo lo mismo.

Lo cierto es que la UE ahora está esperando la autorización de la Organización Mundial del Comercio (OMC) también para fijar aranceles a los norteamericanos por un caso contra Boeing de ayudas ilegales. Esa decisión se espera que llegue en no menos de cuatro meses.

Desde la CEOE también piden a la UE que negocie. Y eso es lo que la Comisión Europea transmite que hará pero, ante la falta de momento de apoyo real, nuestro país continuará con su labor de presión.

Reunión de la OMC

Mientras nuestro país espera en forma de milagro una suspensión de los gravámenes, hoy se prevé que la OMC dé, de manera definitiva, luz verde a las sanciones de EE.UU. sobre Europa en la reunión que mantendrá el Órgano de Solución de Diferencias en Ginebra. Un encuentro que será un mero trámite, ya que para que haya una marcha atrás deberían rechazar la medida todos los países miembros, incluido EE.UU. Además, los ministros de Agricultura de la UE se reunirán hoy también para analizar los daños de estos aranceles.