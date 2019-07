Bruselas investiga a Amazon por posible abuso en el uso de datos de clientes y otras cuatro noticias

1. Europa investiga a Amazon por supuestas prácticas contra la competencia. La Comisión Europea (CE) ha anunciado este martes que ha abierto una investigación preliminar contra la multinacional estadounidense de la venta en internet Amazon por presuntas prácticas contrarias a la competencia. Bruselas sospecha que la firma de Seattle, que funciona como vendedor en línea pero también ofrece su plataforma como escaparate y mercado para comerciantes independientes, recopila y utiliza «información confidencial competitiva» de estos.

2. Muere Emilio Ybarra, expresidente de BBVA, a los 82 años. Emilio Ybarra (San Sebastián, 1936), histórico banquero y una de las figuras más relevantes del mundo empresarial español, ha fallecido hoy a los 82 años de edad. Desde la presidencia de BBVA, que ocupó hasta el año 2001, y previamente desde la de BBV entre 1990 y 1998, fue protagonista de un intenso proceso de transformación tanto del banco, hoy un gigante nacional y europeo, como del conjunto del sistema financiero español, que pasó de la época de los «siete grandes» a los llamados «gigantes».

3. Granado: «si alguien comienza a trabajar a los 28 o 29 años no puede jubilarse como su abuelo». El secretario de Estado de Seguridad Social en funciones, Octavio Granado, ha vuelto a levantar revuelo en su particular tour por los cursos de verano universitarios, esta vez en uno de la Universidad de Málaga. El alto cargo socialista ha afirmado que «si alguien comienza a trabajar a los 28 o 29 años no puede pretender jubilarse como su abuelo, que empezaría a los 14».

4. BBVA mejora una décima su previsión de crecimiento para España este año al 2,3% por la inversión y el BCE. En el informe Situación España, el servicio de estudios de la entidad cree que el PIB crecerá un 1,9% en 2020 y achaca a la demanda externa -por la fuerte caída de las importaciones más que las exportaciones- y el tirón inversor esta mejora de las perspectivas para España. La entidad cree que en 2019 y 2020 se crearán así 810.000 nuevos puestos de trabajo y que el paro bajará al entorno del 12,2% el próximo año.

5. Glovo se alía con Carrefour para realizar entregas de 30 minutos en España, Francia, Italia y Argentina. La distribuidora francesa ha añadido que permitirá a los consumidores urbanos recibir estos pedidos en media hora los siete días de la semana. Esta alianza empezará a operar a principios de octubre en París, Sevilla, Valencia, Milán, Roma y Buenos Aires, a las que se irán incorporando nuevas ciudades en los próximos meses.