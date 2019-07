Adicae se personará contra BBVA por el espionaje pagado a Villarejo La asociación tiene claro que a la entidad no le interesa que se escuche la voz de estos clientes y accionistas que todavía siguen sufriendo los abusos de la entidad

La actual reputación del BBVA se debe no solo a las actuaciones de espionaje hacia Adicae, sino a los numerosos y permanentes conflictos que el BBVA mantiene con sus clientes hasta el día de hoy (cláusulas suelo, gastos hipotecarios, etc...). La asociación tiene claro que a la entidad no le interesa que se escuche la voz de estos clientes y accionistas que todavía hoy siguen sufriendo los abusos de la entidad.

Los medios de comunicación han vuelto a hacerse eco del espionaje fraudulento pagado por el BBVA al ex-Comisario Villarejo por el que se perseguía, además de a Adicae, a todo tipo de organizaciones sociales (como Greenpeace, Ecologistas en Acción, UGT, CCOO, etc...) que la dirección de la entidad consideraba arbitrariamente «enemigas» o frente a las que entendía que el espionaje podía servir a sus turbios intereses.

Las informaciones aparecidas hoy en prensa dejan claro que BBVA ordenó investigar a Adicae por la representación que ejerce como asociación de consumidores y usuarios representante de los pequeños accionistas y expresa de forma contundente que la entidad detesta cualquier relación razonable con sus clientes y quienes les defienden legítimamente.

La Asociación considera que este espionaje del BBVA a organizaciones sociales, y en especial a Adicae como organización de consumidores y usuarios y representante de pequeños ahorradores-accionistas, expresa una política y actuación de la entidad propia de una banca anquilosada, inmersa en procedimientos y métodos cuasi mafiosos, y una posición injustificable frente a la legítima actividad de la sociedad civil

Adicae se personará en el proceso contra la antigua dirección de BBVA una vez acreditada la condición de perjudicado por estas actuaciones del BBVA para conocer a fondo el detalle de las mismas y los motivos espurios de la entidad contra Adicae y su junta directiva, a la que se pretendía investigar incluso personalmente.

El presidente de la asociación, Manuel Pardos, ha declarado que considera esta actuación sistemática de seguimiento y vigilancia como «injustificable» y delictiva, y expresa un ataque rotundo del BBVA de González & Cía hacia los consumidores y hacia una asociación legítima como Adicae, por su defensa inquebrantable de los usuarios.