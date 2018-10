Así son las 24 horas del día del consumidor digital Los usuarios españoles pasan conectados a la web un 44% del tiempo (74 de 168 horas semanales), según el informe Nielsen Digital Consumer

Uno de cada cuatro españoles compra por internet entre las seis de la tarde y las diez de la noche, pero en cambio, solo un 16% lo hace por la mañana. Esta franja horaria sería el nuevo «prime time» del consumo, según el informe Nielsen Digital Consumer. Sin embargo, los usuarios pasan conectados a la web un 44% del tiempo (74 de 168 horas semanales) con el denominador común de que nueve de cada diez se conectan a diario con el móvil y un 74%, con el portátil.

Si analizamos dónde se conectan, encontramos que el espacio esencial es el hogar, especialmente entre semana, tal como hacen nueve de cada diez españoles de lunes a viernes. En fin de semana, al aumentar los momentos de ocio y pasar menos tiempo en el domicilio, son menos los que hacen coincidir el espacio doméstico con el virtual, un 74% en total.

Más allá del hogar, hay tres grandes momentos en nuestro día a día, el transporte, el trabajo y el ocio. Por un lado, tres de cada diez españoles se meten en la red de camino a su lugar de trabajo o al centro de estudios, aprovechando en muchos casos el uso del transporte público.

Una vez que fichan en la empresa y hasta que acaba la jornada laboral, casi la mitad de los españoles se conectan en algún momento en el trabajo. En concreto, un 46% abre una ventana de más en el ordenador o no puede resistirse a coger por unos instantes el móvil. Los momentos de ocio en cambio son menos afines a internet y es cuando desconectamos más. A pesar de ello, más de un 30% de españoles no puede vivir sin estar conectado en lugares públicos como el parque o la playa o cuando sale a tomar o comer algo. Y un 25%, también cuando va de compras.

Lo primero que hacen los españoles nada más despertarnos es coger el móvil, aunque solo sea para apagar el despertador. La mitad de los españoles ya está «on» con las primeras luces de la mañana. Algo más de un 30% consulta sus perfiles en redes sociales y casi un 22% lee la prensa online, frente a solo un 7,9% que lee la prensa impresa. Eso sí, el arranque de la jornada también tiene su punto analógico, pues un 41% escucha la radio.

A partir de las nueve de la mañana, la conexión es masiva pues un 80% está «on» a estas horas. Pero casi la mitad aprovecha ratos o encuentra momentos para echar un vistazo a sus perfiles sociales, mientras que un 35% lee la prensa online.

Según va avanzando el reloj, las tiendas virtuales se van llenando. Entre las tres y las seis de la tarde, un 19,4% usa internet como canal de compra, pero entre las seis y las diez el porcentaje aumenta hasta el 25,8%. Ya con la noche cerrada, «apenas» un 13% está de tiendas.

«Si las marcas no entienden al consumidor digital, están perdiéndose 74 horas a la semana de su vida, 10 horas de su día. Mucho tiempo de exposición que hay que conocer y entender para atinar y hacer eficientes sus campañas publicitarias. No entender su vida digital es no entender su vida. Son muchos euros que se pierden y el riesgo es incremental a medida que aumentan los dispositivos y los canales. De ahí la importancia de esta fotografía del consumidor digital, de saber cómo, cuándo, dónde y para qué se conecta», asegura la responsable de Medición Online de Nielsen España, Maira Barcellos,