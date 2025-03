La Semana Olímpica Andaluza baja el telón con chaparrón de agua y trofeos en El Puerto

La Semana Olímpica Andaluza, que ayer finalizaba en las aguas de la Bahía de Cádiz, dejaba 17 nuevos campeones absolutos, tres de ellos también campeones de España. Eran la andaluza Pilar Lamadrid, campeona absoluta y de España de iQFOil Femenino; la balear Andrea Torres, campeona de España de iQFOil Femenino Sub 23; y el también balear Nacho Baltasar, campeón absoluto y de España sénior y Sub 23 de iQFOil Masculino.

La regata Trofeo de Carnaval terminaba este domingo con chaparrón después de una mañana marcada por las buenas condiciones de viento, del SW y doce de intensidad media en las dos áreas de regatas, que permitieron seguir sumando pruebas para echar el cierre en los casilleros.

Pilar Lamadrid consigue el doblete con autoridad y se proclama campeona absoluta y de España de iQFOil Femenino. La windsurfista olímpica del CN Puerto Sherry sube al primer cajón del podio escoltada por la holandesa Sara Wennekes, segunda, y la noruega Tuva Oppedal.

El campeonato de España Sub 23 Femenino se confirma también para la balear Andrea Torres, del CN Arenal, tercera absoluta tras las noruegas Oppedal y Mina Mobekk. La segunda y tercera española Sub 23 son la catalana Julia Roa y la balear Bárbara Winau.

Pilar Lamadrid junto a Paco Coro, presidente de la Federación Andaluza de Vela. FAV

También gana con mucha solvencia el balear Nacho Baltasar entre los hombres de la clase olímpica iQFOil, donde el deportista olímpico vence el absoluto sobre el turco Onur Cavit Biriz y el brasileño Mateus Isaac. En su caso la victoria es triple ya que con el Nacional Sub 23 logra también el título sénior, categoría a la que pertenecen el segundo y tercer español, el catalán Guillem Segú y el windsurfista de Santa Pola Jorge Aranzueque.

En el campeonato de España Sub 23 escoltan al deportista de Sa Rápita, por este orden, el balear Bernat Tomás y el catalán Sandro Portune. El primer andaluz es Antonio Medina, del RC El Candado, sexto español y quinto clasificado en su categoría Sub 23.

Más campeones

En la categoría Sub 19 masculino el triunfo es del holandés Finn Brull, seguido de su compatriota Joep Havik y el portugués Martim Mendes. Entre las mujeres se impone la andaluza Lucía Guardiola, del CN Puerto Sherry, sobre la windsurfista de Singapur, Ansyal Chew, y a su compañera de territorial Blanca Sahuquillo, del CN Sevilla, tercera en la clasificación.

El holandés Peyton Dits gana en la clase iQFOil Sub 17 Masculino, con el subcampeonato para el checo Frantisek Burda, que a punto estuvo de robarle el título quedándose a un único punto del objetivo. El tercer puesto lo firma el andaluz Álvaro Pastor, del RC El Candado, que ha conseguido mantener a raya a su compañero de club Rodrigo Porras, cuarto clasificado con un punto más. Entre las niñas vence la holandesa Anna Korevaar, seguida de la windsurfista del CN Sevilla, Olivia Sánchez, y la letona Marta Dale.

En la clase ILCA 6 el mano a mano entre los regatistas Alberto Medel, del CN Sevilla, y Roberto Aguilar, del CNM Benalmádena, acaba en victoria para el malagueño, que recupera el trono después de que se haya mostrado superior en el desenlace. Aguilar es el campeón absoluto y Sub 19, seguido de Medel, subcampeón absoluto y Sub 19, y Eduardo Orihuela, del CN Sevilla, tercero absoluto y campeón sénior sobre Juan Gómez, del CN Sevilla, y Luis García, del RC Mediterráneo.

Entre las féminas la campeona absoluta y Sub 19 es Raquel Retamero, del RCN de La Línea de la Concepción, y entre las sénior vence en última instancia Valeria García, del RCN de Motril, por un punto sobre Lola Belizón, del Real Club Náutico de Cádiz.

Nacho Baltasar, a la derecha, recoge el premio. FAV

La clase ILCA 4 deja cuatro campeones, masculino y féminas Sub 18 y Sub 16. El campeón absoluto y Sub 18 es el regatista del CNM Benalmádena, José Manuel Martín, a quien secunda Felipe Pachón, del CNM Benalmádena, regatista que logra el subcampeonato absoluto y la victoria en su categoría Sub 16, gracias al descarte y la embestida final, con los dos tantos de ayer al que hoy suma otro. El podio lo completa Sergio Mancera, del RCMT Punta Umbría, tercer absoluto y subcampeón Sub 18, podio que tiene en el tercer puesto al marroquí Mohammed Dadach. Junto a Pachón en el podio masculino Sub 16 se sitúan por este orden José Manuel Cuellar, del RCN Roquetas de Mar, e Ignacio Murube, del CN Sevilla.

Entre las féminas de ILCA 4 las ganadoras son la canadiense Aria Miller, primera niña y campeona Sub 16, y la andaluza María de la Corte, en Sub 18. Los podios se completan con Blanca López, del CNM Benalmádena, y Beatriz Serrano, del CN Sevilla, entre las menores, y Camilla Arlova y Mischka Casares, ambas del CNM Benalmádena, en la categoría Sub 18.

No hay sorpresas en ILCA 7, clase en la que el podio se confirma en manos de los alemanes, con la victoria de Max Stiff, seguido de Tom Struve y Magnus Bjorn Borchardt. Entre los dos únicos españoles de la flota vence Álvaro Pozo sobre Diego Manuel Torregrosa, ambos representando al Real Club Náutico de Sanlúcar de Barrameda.

Tampoco hay cambios en la clase 420, donde se confirma la victoria de la tripulación de José Medel y Pablo Fernández (CN Sevilla/CN Puerto Sherry), salvados por la campana gracias al descarte de la última prueba que ganaban Josete Ruiz y Vicente Hernández, ambos del CN Puerto Sherry, subcampeones con un único punto más. El podio lo completan meritoriamente los Sub 17 Javier Soto y Miguel Pineda, ambos del CN Puerto Sherry.

Ceremonia de entrega de trofeos

Tras la regata se celebró la entrega de trofeos a los ganadores y sus acompañantes en los diferentes podios, en un acto que contó con la presencia de Paco Coro, presidente de la Federación Andaluza de Vela y vicepresidente de la RFEV; José Ignacio González Nieto, edil de Deportes del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María y parlamentario andaluz; Aurelio Terry, secretario territorial de la clase iQFOil; y Antonio Miguel Sel, miembro de la Junta Directiva de la FAV y Juez de la regata.

La XX Semana Olímpica Andaluza, Trofeo de Carnaval fue organizada por el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Vela Bahía de Cádiz y la Federación Andaluza de Vela por delegación de la Real Federación Española de Vela, con el patrocinio de la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial de Cádiz, El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María y Puerto Sherry. Un año más, la regata contó con la colaboración del Centro Andaluz de Medicina Deportiva con la asistencia de la doctora María del Carmen Vaz.