La andaluza Pilar Lamadrid y los baleares Nacho Baltasar y Andrea Torres, primeros líderes de los campeonatos de España de iQFOil

Con un día de retraso, este viernes ha dado comienzo en aguas de la bahía de Cádiz la 20ª Semana Olímpica Andaluza, Trofeo de Carnaval, y lo ha hecho con una jornada muy complicada para todos, por los cambios de dirección y subidas y bajadas del viento en las dos áreas de regatas en las que se reparte a la flota. A excepción de la clase 420 que disputaba tres pruebas, el resto de clases completaron las cuatro pruebas previstas que ya permiten el primer descarte, algo que algunos han recibido con alivio a la hora de equilibrar los marcadores.

La olímpica andaluza perteneciente al CN Puerto Sherry, Pilar Lamadrid, gana dos de las cuatro pruebas disputadas por la flota femenina de iQFOil y se sitúa líder, con tres y cuatro puntos de renta sobre la sueca Johanna Hjertberg y la noruega Mina Mobekk, segunda y tercera, respectivamente. La igualdad es la tónica en la parte alta de la clasificación de las féminas, entre las que Lamadrid compite por el título absoluto y también por el campeonato de España, título este último que en la categoría Sub 23 tiene como primera líder a la balear Andrea Torres, octava absoluta.

Entre los hombres, tres victorias le dan el primer liderato al olímpico americano Noah Lyons. El pupilo del entrenador andaluz Juanma Moreno manda con dos puntos, seguido del representante español en los Juegos Olímpicos de Paris, el balear Nacho Baltasar, ganador de las dos últimas pruebas en formato slalom. Baltasar pone encima del tablero sus opciones al título absoluto y Sub 23 con una cómoda ventaja sobre el siguiente español, el catalán Sandro Portune, octavo en al general provisional. El primer podio absoluto lo completa el brasileño Mateus Isaac, y el tercer nacional tras Baltasar y Portune, es el catalán Guillem Segu desde el top10.

En las categorías Sub 17 y Sub 19, sin campeonato de España en juego, los primeros líderes son los holandeses Peyton Dits y Finn Brull, respectivamente. Entre los más jóvenes, el segundo puesto es para el checo Frantisek Burda y el andaluz Álvaro Pastor del RC El Candado, tercero con solo un punto más que el segundo y a tres del líder, la misma distancia que le separa por debajo de su compañero de club Rodrigo Porras. La primera niña es la holandesa Anna Korevaar, seguida de la windsurfista del CN Sevilla, Olivia Sánchez, y la letona Marta Dale. En Sub 19 el segundo puesto entre los chicos con un punto más lo ocupa el portugués Martim Mendes, seguido con tres puntos más por el checo Joep Havik. No ha sido un buen día para el único español de la flota, el regatista del RC El Candado Leonardo Sabbia que solo puntúa dos pruebas y se sitúa séptimo. Por su parte la andaluza Lucía Guardiola (CN Puerto Sherry) se ha impuesto a la windsurfista de Singapur, Ansyal Chew, y a su compañera de territorial Blanca Sahuquillo, del CN Sevilla, tercera.

El regatista del CNM Benalmádena, Roberto Aguilar, suma dos primeros y un segundo en la clase ILCA 6 y se coloca líder, seguido con tres y cinco puntos más por los deportistas del CN Sevilla, Alberto Medel y José Medina, a quien le empata su compañero de club Juan Gómez, cuarto. La primera niña es Raquel Retamero del RCN de La Línea, regatista Sub 19 líder entre las féminas y novena absoluta, seguida a mucha distancia por la regatista senior Lola Belizón del RCN de Cádiz, decimosexta absoluta.

También hay liderato andaluz y del CNM Benalmádena en la clase ILCA 4, donde el primer puesto lo ocupa José Manuel Martín con la mayor ventaja del día. El malagueño ha ganado dos pruebas y con la suma de un segundo renta ocho puntos al deportista marroquí Mohammed Dadach, segundo con solo un punto menos que el almeriense José Manuel Cuellar del CM Almería, primer Sub 16, categoría en la que disfruta de una cómoda ventaja sobre su inmediato rival, Miguel Jiménez del RCN de La Línea. Entre las niñas, la primera es Beatriz Serrano del CN Sevilla, quinta en la general con los chicos, y primera Sub 16 también con mucha solvencia sobre Mar Tito del RCN Roquetas de Mar, segunda. Mucho más ajustado es el liderato de María de la Corte del RCN de La Línea en Sub 18, seguida con un punto más por Camilla Arlova del CNM Benalmádena.

Dominio de alemanes en la flota de ILCA 7, donde los visitantes ocupan los siete primeros puestos con los tres primeros empatados a puntos, por este orden, Max Stiff, Tom Struve y Magnus Bjorn Borchardt. Entre los tres se repartían hoy las victorias parciales, con dos para Stiff. Entre los españoles, el duelo mantenido entre los regatistas del RCN de Sanlúcar, Diego Manuel Torregrosa y Álvaro Pozo, se resuelve en esta primera jornada del lado del primero por dos puntos.

La regularidad marca la clasificación entre las tripulaciones de 420, con un primer liderato a manos de Jose Medel y Pablo Fernández (CN Sevilla/CN Puerto Sherry), imbatidos con tres primeros, seguidos con tres segundos y otros tantos terceros por las tripulaciones de Josete Ruiz y Vicente Hernández y la formada por Javier Soto y Miguel Pineda, ambas pertenecientes al CN Puerto Sherry.

La 20ª Semana Olímpica Andaluza, Trofeo de Carnaval es una regata organizada por el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Vela Bahía de Cádiz y la Federación Andaluza de Vela por delegación de la Real Federación Española de Vela, con el patrocinio de la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial de Cádiz, El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María y Puerto Sherry. Un año más, la regata contará con la colaboración del Centro Andaluz de Medicina Deportiva con la asistencia de la doctora M. Carmen Vaz.