Pilar Lamadrid: «Ser la seleccionada para los Juegos Olímpicos no es más que un regalo en el camino»

Pilar Lamadrid es la windsurfista andaluza que representará a España en la clase iQFOiL en los próximos Juegos Olímpicos de París 2024. Nacida en Sevilla y residente en El Puerto de Santa María desde 2013, Lamadrid, además de ser una deportista de elite, es fisioterapeuta.

A sus 27 años de edad, ha moldeado su cuerpo y mente con dedicación y esfuerzo, convirtiéndose no sólo en la mejor opción para España, sino también en una de las grandes favoritas para conseguir una medalla olímpica.

Ha superado una intensa selección y ahora, a las puertas de París, está enfocada en dar lo mejor de sí misma. «Soy una persona con mucha capacidad de sacrificio, muy exigente en el día a día, que disfruta con pasión de lo que hace. Soy una hippie disciplinada», se describe.

El camino hacia la selección olímpica

«En nuestro caso fue una selección que se llevó hasta el extremo, esperando al último momento para cerrarla, cuando en el Mundial de enero ya estaban todas las cartas sobre la mesa. De esta forma, llegamos a la última regata de selección en abril con una sensación extraña, como de sin presión pero con ella…», señala Pilar Lamadrid.

Y añade: «Creo que fue algo que no me ayudó mucho en cuanto a rendimiento, no podía focalizarme en verano al cien por cien por tener esa necesidad de confirmar la selección, por lo que me quedé un poco a medias cuando esos tres meses podrían haber sido un plus para preparar mucho mejor los Juegos Olímpicos. Pero bueno, todo ha servido para aprender en esta experiencia totalmente nueva para mí, la de llegar a ser olímpica, aunque tengo que decir que todavía no me lo creo mucho…».

Desde el principio del ciclo olímpico, Lamadrid ha sido la número uno nacional en todas las competiciones, tanto nacionales como internacionales.

«Algo por dentro sabía que esa oportunidad tenía grandes opciones de ser nuestra gracias al trabajo año tras año. La realidad es que en mi día a día nunca he sido (ni soy) consciente de dónde estamos en ese sentido, sólo cada vez que me preguntan sobre los Juegos Olímpicos caigo de nuevo en la cuenta de lo cercano del objetivo de toda una vida», afirma.

Además asegura: «Pensándolo ahora, puede que sea porque con los años el objetivo también haya cambiado: no es sólo el hecho de ir a unos Juegos Olímicos, sino aspirar a ser la mejor regatista que pueda llegar a ser… ¡y ser la seleccionada no es más que un regalo en el camino! Así que pienso disfrutarlo al máximo».

Apoyo y preparación

Pilar Lamadrid también destaca el apoyo esencial de su familia y patrocinadores: «Por supuesto mi familia que ha estado desde el inicio y que sin ella no habría llegado a ningún sitio, si bien he visto compañeros quedarse en el camino por no contar con ese apoyo principal. Además tengo la suerte de contar con el apoyo de mis dos principales patrocinadores, que creyeron en mí allá por 2019 cuando todavía no tenía resultados en la categoría absolut, y me ayudaron a que yo misma creyera de verdad en mi proyecto: Ellas Son de Aquí de Manzanas Livinda y Puerto Sherry (junto a mi club el Club Náutico Puerto Sherry)».

Todo ello sin olvidar a «mi grupo de seguidores incondicionales, amigos, antiguos compis. Ellos no paran de mandar mensajes de ánimo y de vivir el proceso sintiéndolo como suyo. Sé que sin la suma de estos tres grandes apoyos, nada de esto habría llegado a cuajar, por eso a todos os doy las gracias».

La windsurfista sevillana Pilar Lamadrid lleva más de una década afincada en El Puerto de Santa María. FAV

Sobre su preparación diaria, Pilar comenta: «Realmente en nada ha cambiado, simples matices como que ahora el plan de la RFEV se ajusta mucho más a mí para intentar pulir esos detalles e hilar fino de cara a los Juegos Olímpicos. Por lo demás, sigo navegando con mi hermano Fernando, yendo al gimnasio tres días en semana y remando en remoergómetro otros tres, además de viajando para cada bloque de entreno entre Puerto Sherry y el sitio que toque (en estas fechas, siempre Marsella). Y creo que ahí está la clave, ¡en no hacer grandes cambios!».

Respecto a sus objetivos en Marsella y sus principales rivales, Pilar Lamadrid explica: «Tengo claro que con el formato de competición en esta nueva clase iQFOiL, el objetivo principal es estar dentro de ese Top 10 en la final ya sea desde cuartos, semis o final y una vez dentro llegar a esa Gran Final para la lucha por las medallas. Los Juegos Olímpicos son una competición especial al ser una flota pequeña, digamos que la forma de juego cambia y con ello también las principales rivales, siempre hay alguna sorpresa».

«Creo que todas van a ser muy buenas rivales, con especial atención a Reino Unido e Israel y algún país que según qué condiciones puede sorprendernos, como Países Bajos, Noruega, Francia, Polonia, Croacia...».

Satisfacción y futuro

Sobre los resultados con los que se sentiría satisfecha, Pilar Lamadrid es clara: «Te diría que la realidad es que con cualquiera estaría satisfecha porque ningún resultado quita todo el trabajo que hay detrás. Mi objetivo sigue siendo entrar en ese Top 10 y llegar a la Gran Final».

Finalmente, Pilar Lamadrid revela sus planes para después de los Juegos: «Sin lugar a dudas es seguir entrenando con la mente puesta en Los Ángeles 2028».

Con la mirada puesta en París 2024, Pilar Lamadrid sigue demostrando su dedicación y pasión por el windsurf, aspirando siempre a dar lo mejor de sí misma en cada competición.