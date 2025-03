El International iQFoil Games Andalucía - Bahía de Cádiz, a punto

La vela sigue siendo protagonista en la Bahía de Cádiz y cuando apenas han pasado unos días de la celebración de la Semana Olímpica Andaluza, y tras despedir el domingo a la regatista mallorquina Aina Bauzá, dispuesta a cruzar el Océano Atlántico en solitario y batir un récord mundial a bordo de su embarcación de 6,5 metros de eslora, es ahora la clase iQFOil la que mantendrá la atención en aguas gaditanas durante la celebración del International iQFOil Games Andalucía - Bahía de Cádiz entre los próximos días 5 y 9 de marzo, bajo la organización de la Federación Andaluza de Vela.

La nueva disciplina olímpica del Windsurf que tendrá su estreno en los Juegos Olímpicos de este verano en Marsella, tiene en la Bahía de Cádiz una de sus sedes fetiche, eligiéndola por tercer año consecutivo para uno de sus eventos más importantes a nivel mundial, el único que reúne a todas las categorías de edades, unos meses después de que los más jóvenes disputaran también en las aguas gaditanas el Campeonato del Mundo.

Las características de la sede, tanto en tierra como en el mar, y un músculo organizativo más que demostrado, son las causas de que la cita siga batiendo récord, reuniendo en esta ocasión a más de 240 participantes de 37 países, y entre ellos campeones olímpicos, del mundo y de Europa, y algunos de los que ya tienen la nominación olímpica para representar a su país en los Juegos Olímpicos, como es el caso del representante español, el balear Nacho Baltasar, quien no ha querido perder la oportunidad de medirse con algunos de los que serán sus rivales por el objetivo máximo de cualquier deportista.

La cita se celebra esta semana en las aguas de la Bahía de Cádiz. FAV

«Esta regata es fundamental para la clase, es el único evento que tenemos donde se unen los que comienzan sus primeras regatas en Foil con muchos deportistas que ya han participado en varios Juegos Olímpicos y algunos con medallas ya colgadas en su cuello. Por eso es muy valioso para nosotros, ya que compartir con los windsurfistas que admiran es una inyección de energía y motivación para los más jóvenes», señala Gonzalo Costa, secretario de la Asociación Internacional de la clase iQFOil, quien añade: «Esta tercera edición, ya con más competidores que las anteriores, es un claro ejemplo de las buenas prestaciones de la Federación Andaluza de Vela y del área de regatas para el iQFOil. No es fácil encontrar un sitio que tenga la infraestructura acorde para un evento de esa magnitud».

De cara a la regata que comienza este martes, destaca la presencia de muchos equipos que aún buscan la clasificación de su país de cara a los Juegos Olímpicos, razón por la que competirán con la máxima tensión sólo unas semanas antes de pelear por una de las siete plazas para hombres y mujeres que se decidirán en la localidad francesa de Hyères el próximo mes de abril.

«Esto y que muchos países han escogido este evento en un año clave, ha hecho que la participación se dispare», señala Costa. No es el caso de España que ya tiene ambas plazas, conseguidas para nuestro país por Nacho Baltasar y para las mujeres por la andaluza Pilar Lamadrid, deportista a la que únicamente le falta el sello del Princesa Sofía de Palma para saberse representante olímpica española de la clase. Lamadrid que ganara hace unos días la semana olímpica y la Copa de España, opta por reservar fuerzas de cara a la regata balear. «He optado por no competir esta semana y reservar fuerzas para el Sofía, decisiva para mí», señala la andaluza.

Un amplio elenco de protagonistas

Además de Baltasar y otros que serán sus rivales en los Juagos Olímpicos como el brasileño Mateus Isaac o el polaco Pawel Tarnowski, no faltaran los campeones de España absoluto y Sub 23, los andaluces Fernando Lamadrid (CN Puerto Sherry) y Aurelio Terry (CN Sevilla). Tampoco el campeón del Mundo Sub 17, oro en los primeros iQFOil Games y bronce en los segundos, Antonio Medina (RC El Candado). Él competirá ya en la categoría superior Sub 19.

También estará presente el campeón de la Copa de España, el valenciano Jorge Aranzueque, título que conseguía hace una semana en la Semana Olímpica Andaluza. Entre los visitantes destacan los ocupantes del podio de la regata andaluza que siguen a competiendo en las mismas aguas, con el alemán Sebastián Koerdel a la cabeza, frente al holandés Max Castelein, el británico Finn Hawkins, segundo y tercero, respectivamente, el alemán Fabian Wolf o el suizo Elia Colombo, entre otros.

Imagen de la anterior edición de la competición en las aguas de la Bahía de Cádiz. FAV

La ausencia de Pilar Lamadrid

Entre las mujeres, la ausencia de Pilar Lamadrid la aprovecharán entre otras la holandesa Sara Wennekes, la turca Tuva Oppedal y un grupo muy abierto entre las que destacan noruegas, suecas, holandesas y checas a las que entrena el andaluz Jaime Andrés. E incluso las finlandesas que tienen como técnico al también andaluz Borja Carracedo. Muchas de ellas con la responsabilidad latente de buscar plaza olímpica para su país.

Tras dos jornadas de mediciones y registro de participantes, este lunes será el día de la regata de entrenamiento oficial y la bienvenida a los participantes por parte de los organizadores, en una ceremonia que tendrá lugar en el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Vela Bahía de Cádiz, sede de la Federación Andaluza de Vela en El Puerto de Santa María, acto al que asistirán el delegado provincial de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Jorge Vázquez; el concejal de deportes del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María y parlamentario andaluz, José Ignacio González Nieto; el presidente de la clase iQFOil Juvenil, Lorand Utassy; el secretario de la Asociación Internacional de la clase iQFOil, Gonzalo Costa; y el presidente de la Federación Andaluza de Vela, Paco Coro.

Ya el martes darán comienzo las pruebas clasificatorias del International iQFOil Games - Andalucía - Bahía de Cádiz, con un total de 20 previstas hasta el sábado 9 de marzo.

Los cuatro primeros días serán regatas clasificatorias y el quinto y último se destina a las diferentes 'medal races' reservada a los diez primeros clasificados de cada flota, de los cuales el primer clasificado tiene pase directo a finales, el segundo y tercero a semifinales, y del cuarto al décimo a los cuartos de final. En juego una decena de títulos; masculino y femenino Open, Sub 23, Sub 19, Sub 17 y Sub 15.

Para su organización, la Federación Andaluza de Vela y la clase internacional iQFOil cuentan con el patrocinio de la Junta de Andalucía, la Diputación de Cádiz, el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María y Puerto Sherry, y la colaboración del Centro Andaluz de Medicina del Deporte.