Juan Castañeda y Pablo Alcina, vencedores de la II Regata Homenaje a Alfonso Flethes

La tripulación gaditana compuesta por Juan Castañeda y Pablo Alcina se proclamaron el pasado sábado campeones de la Regata Homenaje a Alfonso Flethes 2025, celebrada por el Real Club Náutico de Cádiz y su Flota de Snipe en recuerdo de quien fuera juez de regatas, regatista y figura muy querida en la vela gaditana.

La prueba se enmarcó en la sexta jornada puntuable de la Liga Driveris 2025, con dos mangas disputadas con una brisa de viento del sur y suroeste de las que disfrutaron las 26 embarcaciones de la clase Snipe Náutico de Cádiz, la Comisión Naval de Regatas, la Universidad de Cádiz (UCA) y el Club Náutico de Puerto Sherry.

Juan Castañeda y Pablo Alcina hicieron un segundo y un primer puesto a bordo del snipe Los Pecos, con pabellón de la Comisión Naval de Regatas. En segunda posición finalizaron David Blanco y Aroa Rubio a bordo del Aivlis, del Real Club Náutico de Cádiz, que completaron las mangas en las posiciones primera y cuarta.

Cerraron el podio José Antonio Garrido y Pepe González con la embarcación Cocoliso, de la Comisión Naval, con un tercero y un segundo.

Clasificaciones generales

Después de seis jornadas celebradas, la clasificación general de la Liga Driveris está liderada en la División Oro por David Blanco y Aroa Rubio, seguidos por Alfonso Díaz - Canel y Gonzalo Cano (Nalia by Rockwool), y en tercer lugar Jaime Parga y Kiko Oses con el Let it bleed.

En la División Plata ha habido cambio en el liderato, que pasa a manos de los hermanos Ramón y Mariano Fiol, del Náutico de Cádiz. En la segunda posición están Miguel Ángel Cervantes y Miguel Ángel Cervantes Jr., del Real Club Náutico de Sevilla; y Alejandro y Guillermo Gratacós (Náutico de Cádiz) se mantienen terceros.

Tras la regata, la familia Flethes, plagada de regatistas de varias generaciones y muy querida en la náutica gaditana, ofreció una animada comida marinera y un acto de homenaje a Alfonso, en presencia de su mujer, Macu Morell, y sus hijos Mané y Macu, que estuvieron arropados por sus familiares y amigos.

La familia Flethes agradeció muy especialmente la presencia de una amplia representación de las flotas gaditanas. «Son los verdaderos protagonistas de esta jornada en recuerdo de Alfonso», expresó Macu Morell.

Igualmente, al Náutico de Cádiz, la Flota de Snipe se unió el elenco de patrocinadores de la regata (The Hauseboat, Apartoyou, Escuela Náutica, Taboga, Cádiz Sea Experience y Restaurante El Timón de Roche).

La Liga Driveris cuenta con el respaldo de la Federación Andaluza de Vela, el patrocinio de la marca de coches de ocasión Driveris, y la colaboración de Sonido 5.

La próxima prueba de la Liga Driveris se celebrará el próximo sábado 26 de julio.