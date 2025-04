David Blanco y Aroa Rubio son los nuevos líderes de la Liga Driveris

David Blanco y Aroa Rubio, regatistas del Real Club Náutico de Cádiz, son los nuevos líderes de la Liga Driveris, competición que pone en liza la Flota Snipe de Cádiz.

Ambos comandan la clasificación a bordo del Aivlis tras la disputa el pasado sábado de la cuarta jornada de la competición, que cuenta con diez citas programadas esta temporada.

La tripulación gaditana completó una excelente jornada con un segundo y un primer puesto en las dos mangas disputadas. Así suman los puntos que les convierten en nuevos líderes de la flota.

Todo ello después de disputar una cita que el pasado sábado reunió a 20 embarcaciones para disfrutar de un día espectacular de viento ligero de Poniente, con el campo de regatas de Valdelagrana como escenario.

Jaime Parga y Kiko Oses, regatistas del Club Náutico Puerto Sherry, eran los líderes del campeonato hasta la fecha con su Snipe Let it bleed. Con el paso al frente de David Blanco y Aroa Rubio (Real Club Náutico de Cádiz) son segundos. El podio de esta División Plata lo cierran Alfonso Díaz - Canel y Gonzalo Cano con el Nalia by Rockwool, tras regresar del Campeonato de España celebrado en Melilla durante la Semana Santa.

La primera manga fue ganada por Juan Castañeda y Pablo Alcina, con el Snipe Los Pecos, bajo pabellón de la Comisión Naval de Regatas.

Los Cervantes, al frente en la División Plata

Por otra parte, la División Plata sigue liderada por el tándem formado por Miguel Ángel Cervantes y Miguel Ángel Jr., padre e hijo del Real Club Náutico de Sevilla.

Son seguidos muy de cerca en la clasificación por los hermanos Ramón y Mariano Fiol, así como por Alejandro Gratacós y su hijo Guillermo. Todos ellos completan el cuadro de honor de la categoría.

La flota estuvo compuesta por embarcaciones del Real Club Náutico de Cádiz, la Comisión Naval de Regatas de la Armada Española, la Universidad de Cádiz (UCA), el Club Náutico de Sevilla y el Club Náutico de Puerto Sherry.

La organización de esta Liga corre a cargo de la Flota de Snipe del Real Club Náutico de Cádiz y se encuentra recogida en el calendario oficial de la Federación Andaluza de Vela, con el patrocinio principal de la marca de coches de ocasión Driveris y la colaboración de la firma gaditana Sonido 5 y la Federación Andaluza de Vela.

La próxima jornada la Liga Driveris tendrá lugar el 17 de mayo en las aguas de la Bahía de Cádiz.