Carlos Alcaraz, la joven promesa que llena las gradas de la Copa Sevilla Tiene 16 años, su entrenador el Juan Carlos Ferrero y ganó sus primeros puntos ATP a la misma edad que Rafael Nadal

Ana Mencos Íñiguez SEVILLA Actualizado: 13/09/2019 15:07h

El público sevillano ha adoptado a un tenista de 16 años como si de la misma capital de Andalucía fuera. Se trata de Carlos Alcaraz, murciano entrenado por Juan Carlos Ferrero que llegó a la Copa Sevilla con una invitación de la organización del torneo. Siendo tan joven podría parecer que tendría que pasar desapercibido en el cuadro del campeonato. Pero su fama le precede y se nota en las gradas del Tenis Betis. En cada partido de Alcaraz se completa el aforo de la pista central, recibía los aplausos y vítores del público, algo que se hizo notar especialmente en el partido contra Pedro Martínez Portero. Dos españoles en la pista normalmente significa un reparto de los apoyos para ambos jugadores. Pero no fue el caso. Los aficionados congregados en el club del Porvenir tomaron parte de forma descarada por el murciano, parecía que fuese el Sevilla o el Betis quien estaba en la cancha. Ayudado con la fuerza del público el chico entrenado por Ferrero remontó un set en contra y pasó por primera vez a cuartos de final de un challenger.

Pero ¿qué es lo que ha provocado esta movilización? Sí, se ha hablado mucho de él estos últimos meses en los foros tenísticos. Se le ha comparado con Rafael Nadal por haber conseguido sus primeros puntos ATP a la misma edad que el mallorquín. Fue el pasado mes de abril cuando pasó a la segunda ronda del Ferrero ATP Challenger de Villena con tan solo 15 años, convirtiéndose en el primer jugador nacido en 2003 en entrar en el ranking. En 2018 fue campeón de Europa sub 16. En 2017 fue subcampeón de España sub 14. Entró entre los veinte mejores junior de la clasificación de la Asociación de Tenistas Porfesionales cuando aún era cadete.

En la pista la cara delata al niño que hay detrás de la raqueta porque su juego, su templanza en los momentos difíciles de los partidos dejan entrever que es un chico maduro y con la cabeza bien amueblada. Tiene un revés sólido con el que pocas veces falla. Se atreve a entrar en la pista y jugar en la red. No teme a su contrincante pero lo respeta. No pierde los papeles cuando no le salen las cosas y cuando le toca hacerlas bien, las hace. Fue capaz de sobreponerse a una remontada espectacular del alemán Hanfmann, noveno cabeza de serie, y ganar en el tiebreak en los dos sets que necesitó para llevarse el partido de dieciseisavos. Después pasó a cuartos en el ya mencionado partido contra Martínez, un tenista con grandes cualidades que era favorito de ese encuentro por edad (22 años), experiencia (venía de jugar la ronda previa del US Open) y como no por juego, pero Carlos le ganó.

El interés que ha despertado en el público sevillano llama la atención. No se sabe si proviene de su corto pero prometedor currículum, de su juego, se su edad o del interés que despierta su entrenador, pero lo cierto es que tanto sus entrenamientos como sus partidos son observados por cientos de ojos curiosos que se preguntan si estarán viendo cómo despega al próximo número uno español.

En definitiva, se ha convertido en la gran esperanza de futuro del tenis español. Mientras llega y no ese futuro sigue entrenando en su localidad natal El Palmar en Murcia, cerca de su familia de la que heredó la pasión por el deporte de la raqueta.