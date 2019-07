Wimbledon Nadal-Federer: Wimbledon tiene su semifinal soñada El español y el suizo vuelven a verse las caras en la hierba once años después de la última vez, en la final de 2008

Seguir Laura Marta @laura_elliot_ Actualizado: 10/07/2019 20:23h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Llega una ronda antes de lo que todo el mundo querría: ver a Rafael Nadal y Roger Federer pelear por el título de Wimbledon. Como aquella vez en 2006, como aquella vez en 2007, como aquella vez en 2008. Pero en 2019 se han hecho mayores y la suerte del cuadro los emparejó antes de tiempo. Sin embargo, Wimbledon celebra que tiene el partido de sus sueños ocne años después.

Será la cuarta vez que se vean las caras. En el pasado, lidera 2-1 el suizo porque ganó los partidos, y los títulos de 2006 y 2007. Nadal se llevó el de 2008. Pero ha pasado más de una década y ambos son diferentes, como el encuentro del viernes.

Roger Federer no quiso meterse más presión de la que ya de por sí tiene un partido como este, pues son 40 veces las que van a celebrar juntos en una pista de tenis. Lidera el español por 24-15, aunque es el suizo quien lleva la delantera en hierba (2-1).

Ayer pasó algo más de sufrimiento en su encuentro contra Kei Nishikori, perdido su saque a las primeras de cambio que no pudo recuperar y tuvo que esforzarse por ganar los otros tres sets (4-6, 6-1, 6-4 y 6-4).

Menos apuros, en apariencia, pasó Rafael Nadalcontra Sam Querrey. El español no perdió ningún set, pero sí tuvo que remar mucho en el primer set, pues el estadounidense no solo sacó su saque a pasear, también tenía mano. Aunque se le acabó pronto porque sin su servicio tan efectivo, no pudo remontar con nada más.

Al final, un partido más plácido de lo que parecía al principio gracias a unos recursos infinitos que Nadal ha afilado con saña en esta edición de Wimbledon.

Y es Wimbledon el que celebra que habrá un Nadal-Federer, aunque no sea el domingo. No obstante, aunque sea el viernes, será otra batalla de la que todo el planeta estará pendiente.