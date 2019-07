Wimbledon Nadal: «Es importante que después de un difícil sorteo haya llegado hasta aquí» «Estoy muy feliz con esta primera semana. He hecho muchas cosas bien», confiesa el tenista balear

S. D. | EFE @abc_deportes Actualizado: 06/07/2019 20:11h

Rafael Nadal aseguró en rueda de prensa, tras alcanzar los octavos de final después de superar al francés Jo Wilfried Tsonga, que está «muy feliz» con esta primera semana ya que ha hecho «muchas cosas bien».

«Jugué un partido sólido. En la segunda ronda jugué mejor que en la primera y esta vez mejor que en la segunda. Es importante que después de un difícil sorteo haya llegado hasta aquí», explicó el balear después de vencer al tenista galo en tercera ronda.

Nadal completó un partido magnífico al servicio, sin conceder ni una sola bola de rotura, aguantando sus 13 juegos de servicio y perdiendo tan solo once puntos al saque.

«Uno tiene que ir adaptándose a las situaciones. La bola es un poco más pesada y se han buscado soluciones para que funcionara mejor. He dado pasos adelante con el servicio, he sacado bien y he seguido bien los puntos», aclaró.

En octavos, Nadal podría medirse al portugués Joao Sousa o al británico Dan Evans.

«Evans ha jugado bien la temporada de hierba. Tiene talento, buen servicio y buena derecha. Corta muy bien el revés y tiene un esquema de juego inteligente», reflexionó Nadal, que nunca se ha enfrentado al británico.

«Joao cuando tiene una dinámica positiva de ganar partidos es peligroso. Se mueve muy rápido y tiene golpes planos que funcionan bien en hierba», agregó.