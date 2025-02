El tratamiento en el pie de Nadal: «La clave es acertar con el nervio»

En la celebración de su enésima conquista –14 Roland Garros ya, camino de cumplir la profecía de Nico Almagro («lo ganará con 65 años»)– se habló de tenis, de grandeza, pero también de dolor. Es el compañero de viaje del campeón español, un invitado inevitable porque la enfermedad que sufre (Muller-Weiss) no tiene cura. El pie altera al tenista, tanto como para pensar en soluciones drásticas, e incomoda al ciudadano Nadal, quien tendrá que operarse tarde o temprano para seguir con su vida lejos de las canchas. Nadal se va a someter a una técnica con años de vigencia y que conocen muchos pacientes, como él, del dolor: las inyecciones de radiofrecuencia.

Se trata de una técnica en la que se aplica una corriente eléctrica , controlada por el médico, a través de una cánula o aguja que ataca los nervios de los tejidos lisiados donde se genera el dolor. La corriente de alta frecuencia pasa a través de una cánula en la que sólo aumenta la temperatura en la parte de la punta, entre 2 y 4 milímetros. El calor que transmite la cánula se aplica en el nervio sensitivo causante del dolor, de modo que se interrumpe la transmisión de esa dolencia.

Acertar con el nervio

«La clave es acertar con el nervio que produce el dolor. Pueden ser uno o varios», explica a ABC la doctora Isabel Guillén, jefa de la Unidad de Cartílago y especialista en cirugía del pie en la Clínica Cemtro. «Si la radiofrecuencia funciona bien, a veces no hay que repetir. En otras ocasiones, hay que volver a hacerlo a los seis meses o al año. La radiofrecuencia tiene un tiempo, no dura toda la vida».

«Las inyecciones por radiofrecuencia quitan el dolor, pero no van a curar la enfermedad. Se realiza una agresión al nervio y éste deja de doler. Desconozco si le podrán quitar el dolor a Nadal . Seguro que tendrá el pie deformado después de tantos años de lesión», cuenta la traumatóloga.

Isabel Guillén, que ha tratado a los tenistas del equipo de Copa Davis, aunque no ha analizado el pie del campeón de Roland Garros, profundiza en la materia. «La enfermedad de Muller-Weiss, que se creía idiopática espontánea, ahora se ha visto que puede ser debida a un sobreesfuerzo en época de crecimiento. No tiene solución. La única posible es una cirugía con osteotomía. Es una cirugía agresiva y si se opera, ya no podrá jugar más a su nivel. Nunca le exploré el pie, pero entiendo lo que le proponen. Yo, como médico, me lo haría si fuera Nadal. No hay nada que perder. El ‘no’ ya lo tiene. Nunca va a tener el pie deforme igual que el otro. Pero si le quitan el dolor, es un gran avance».

Alfonso del Corral fue jefe de los servicios médicos del Real Madrid y hoy ejerce como traumatólogo especialista en cirugía ortopédica en la Clínica Ruber. «Con esta práctica se puede conseguir todo, que desaparezca por completo la molestia o que se mitigue parcialmente. El éxito de la misión depende de la habilidad del doctor , localizar el nervio y realizar el bloqueo. Se practica con control ecográfico y suelen ser médicos expertos en dolor, profesionales que vienen del mundo de la anestesia», comenta a ABC.

La pregunta que hoy no tiene respuesta es la que se hace a estas horas Rafa Nadal. ¿Puede funcionar la técnica en el pie del campeón? Responden los expertos. «Sí, porque con poco dolor que le quiten ya será mucho para él –dice Isabel Guillén–. Depende de si la radiofrecuencia se hace a un nivel o a varios. Tampoco se pueden pinchar diez nervios. Hay que saber que no le hace efecto a todo el mundo. Y cuanto peor esté su articulación, menos probabilidad de éxito tiene».

«No es un tratamiento que pueda garantizar al cien por cien derrotar al dolor. Hay pacientes en los que es un éxito y otros que mejoran un tiempo, pero al final necesitan la cirugía», precisa el doctor Del Corral.

Más pronto que tarde, el paso por el quirófano parece inevitable para Rafael Nadal si quiere seguir con una vida normal de ciudadano que pesca, juega al golf y practica tenis con sus amigos. «Se tendrá que operar en algún momento cuando deje el tenis. ¿Cuántos futbolistas han venido a Cemtro para implantarse prótesis de tobillo? Muchos. El deporte profesional desgasta mucho», analiza la doctora Guillén.

Alfonso del Corral recuerda con ejemplos que no estamos ante una técnica novedosa, sino que lleva muchos años implantada en el deporte. « Mijatovic jugó bloqueado aquella final de la Copa de Europa (1998) , y Raúl lo mismo en la final de Glasgow (2001), tenía un dedo que le dolía una barbaridad, le hicimos un bloqueo y marcó un gol con ese pie».

