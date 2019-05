Nadal - Tsitsipas en directo

Actualizado: 11/05/2019 21:22h

Stefanos Tsitsipas falla su segundo servicio, doble falta 0 - 15 SET 1 4 - 3

El golpe de derecha de Stefanos Tsitsipas se va fuera Break de Stefanos Tsitsipas! Mató con la derecha en la red tras un revés demoledor que hizo desaparecer a Rafa, que salvo sorpresa, perderá el primer set. 0 - 0 SET 1 4 - 3

Stefanos Tsitsipas con una volea cercana a la red consigue el punto

Dos bolas de break para Tsitsipas! 40 - 15 SET 1 3 - 3

Stefanos Tsitsipas con una volea cercana a la red consigue el punto 30 - 15 SET 1 3 - 3

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Stefanos Tsitsipas que supera a Rafael Nadal y consigue el punto 15 - 15 SET 1 3 - 3

Stefanos Tsitsipas estrella su golpe de revés en la red 15 - 0 SET 1 3 - 3

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera

Juego para Tsitsipas! El griego vuelve a sorprender y remonta tres bolas de break para mantener el empate. 0 - 0 SET 1 3 - 3

Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red ADV - 40 SET 1 2 - 3

El revés de Rafael Nadal se va fuera 40 - 40 SET 1 2 - 3

El revés de Stefanos Tsitsipas se va fuera Ace de Stefanos Tsitsipas con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal

Salva Tsitsipas el 0-40 en contra! 40 - 40 SET 1 2 - 3

Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red 30 - 40 SET 1 2 - 3

El revés de Rafael Nadal se va fuera 15 - 40 SET 1 2 - 3

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera TRES BOLAS DE BREAK PARA NADAL!

0 - 40 SET 1 2 - 3

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Stefanos Tsitsipas y consigue el punto 0 - 30 SET 1 2 - 3

El revés de Stefanos Tsitsipas se va fuera 15 - 15 SET 1 2 - 3

Revés desde el centro de la pista de Stefanos Tsitsipas que supera a Rafael Nadal 0 - 15 SET 1 2 - 3

El revés de Stefanos Tsitsipas se va fuera Juego para Rafa Nadal! Dificultades para el balear, puesto que el griego realizó algunos golpes ganadores y terminó por llegar al deuce, donde Nadal se volvió a poner el mono de trabajo para mantener su saque.

0 - 0 SET 1 2 - 3

La dejada de Stefanos Tsitsipas se estrella en la red Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Stefanos Tsitsipas no puede precisar el resto y la bola se va fuera 40 - 40 SET 1 2 - 2

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera 30 - 40 SET 1 2 - 2

Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red 15 - 40 SET 1 2 - 2

Gran volea desde media pista de Rafael Nadal que supera a Stefanos Tsitsipas y consigue el punto

15 - 30 SET 1 2 - 2

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera 0 - 30 SET 1 2 - 2

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Stefanos Tsitsipas y consigue el punto 0 - 15 SET 1 2 - 2

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Stefanos Tsitsipas y consigue el punto Juego para Tsitsipas! Nadal le puso contra las cuerdas al griego de nuevo, pero no aprovechó el deuce y el heleno conserva su saque para devolver la igualada al marcador. Ace de Stefanos Tsitsipas con un saque liftado en su segundo servicio que no puede devolver Rafael Nadal

ADV - 40 SET 1 1 - 2

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Stefanos Tsitsipas que supera a Rafael Nadal y consigue el punto 40 - 40 SET 1 1 - 2

El revés de Stefanos Tsitsipas se va fuera 40 - 30 SET 1 1 - 2

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Stefanos Tsitsipas y consigue el punto 40 - 15 SET 1 1 - 2

Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red 30 - 15 SET 1 1 - 2

El revés de Rafael Nadal se va fuera

15 - 15 SET 1 1 - 2

El golpe de derecha de Stefanos Tsitsipas se va fuera Saque plano de Stefanos Tsitsipas, el resto de Rafael Nadal se va fuera JUEGO PARA NADAL! Sufrió de nuevo al resto de Tsitsipas! Le dejó con vida y a punto estuvo el griego de devolverle otro break, pero se rehizo el balear para desplegar su mejor tenis y poner el 2-1 antes del primer descanso. Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Stefanos Tsitsipas se va fuera 40 - ADV SET 1 1 - 1

El golpe de derecha de Stefanos Tsitsipas se va fuera

40 - 40 SET 1 1 - 1

La contradejada de Stefanos Tsitsipas se va fuera 40 - 30 SET 1 1 - 1

Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Rafael Nadal falla su segundo servicio, doble falta 15 - 30 SET 1 1 - 1

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Stefanos Tsitsipas y consigue el punto 15 - 15 SET 1 1 - 1

El golpe de derecha de Stefanos Tsitsipas se va fuera

15 - 0 SET 1 1 - 1

Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red BREAK PARA NADAL! Le devuelte el golpe el balear forzando al griego a cometer golpeos complicados! Juego en blanco y empate de nuevo. 0 - 0 SET 1 1 - 1

La volea de Stefanos Tsitsipas se va fuera TRES BOLAS DE BREAK PARA RAFA! 0 - 40 SET 1 1 - 0

El revés de Stefanos Tsitsipas se va fuera

15 - 30 SET 1 1 - 0

El revés de Rafael Nadal se va fuera 0 - 30 SET 1 1 - 0

El golpe de derecha de Stefanos Tsitsipas se va fuera 0 - 15 SET 1 1 - 0

El remate de Stefanos Tsitsipas se va fuera Break para Stefanos Tsitsipas! Peloteo largo entre ambos tenistas que termina con la pérdida del servicio del balear. Cometió fallos en el drive y terminó pagándolo caro. La buena noticia, es el tiempo de reacción. Queda todo por delante. 0 - 0 SET 1 1 - 0

El revés de Rafael Nadal se va fuera

40 - 30 SET 1 0 - 0

El golpe de derecha de Stefanos Tsitsipas se va fuera Dos bolas de break para Stefanos Tsitsipas! 40 - 15 SET 1 0 - 0

El revés de Rafael Nadal se va fuera 30 - 15 SET 1 0 - 0

Impresionante passing shot de Rafael Nadal desde el fondo de la pista supera a Stefanos Tsitsipas y le sirve para ganar el punto 30 - 0 SET 1 0 - 0

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera

15 - 0 SET 1 0 - 0

El revés de Rafael Nadal se va fuera COMIENZA EL PARTIDO! Ya saltan los dos tenistas a la pista! Rafa Nadal y Stefanos Tsitsipas comenzarán su encuentro de semifinales tras el peloteo de calentamiento! Solo puede quedar uno! Emoción en la pista Manolo Santana! Vamos con ello! No se vayan muy lejos! Sobre las 21, tras la final femenina que ha tenido lugar entre Simona Halep y Kiki Bertens con victoria de la neerlandesa, Rafa Nadal y Stefanos Tsitsipas saltarán al terreno de juego para ganarse un puesto en la final del Masters 1000. Les esperamos! A pesar de que ha ganado dos ATP 250 en este 2019, el griego ha perdido nueve de los 35 encuentros que ha disputado en lo que va de año. Dos de esos nueve han sido sobre tierra, los demás en superficie dura.

Sin embargo, las cosas no pintan bien para Stefanos Tsitsipas. Además de su duelo particular con Rafa Nadal, su anterior participación en el Masters 1000 de Madrid se saldó con su eliminación en la segunda ronda del año pasado ante Evgeny Donskoy. Es la cuarta semifinal consecutiva para el balear en este 2019, pero sin lograr el pase en las tres anteriores: el Masters 1000 de Indian Wells (que no jugó por lesión), en el Masters 1000 de Montecarlo (cayó ante Fabio Fognini) y en el ATP 500 de Barcelona (derrota ante Dominic Thiem). Nadal ha disputado 25 partidos en lo que va de año y ha visto el triunfo en 21, pero no le ha servido para estrenar su casillero de títulos de la temporada. Solo alcanzó la final en el Open de Australia, pero perdió ante Novak Djokovic. Rafa Nadal disputa su undécima semifinal en el Mutua Madrid Open. El balear logró el pase a la última fase del torneo en ocho ocasiones. Solo Gilles Simon (2008) y Andy Murray (2016) han podido eliminar a Rafa en esta ronda. Ha ganado el título en cinco ocasiones. Por su parte, Stefanos Tsitsipas ha tenido un camino algo más complicado hasta las semifinales. Adrian Mannarino, Fernando Verdasco y Alexander Zverev. Fue el alemán, en los cuartos de final, donde obligó al griego a sacar energías de cualquier parte para llegar a esta ronda del campeonato.

Rafa Nadal ha llegado a las semifinales del Masters 1000 de Madrid sin ceder un solo set en sus encuentros previos ante Félix Auger-Aliassime, Tiafoe y Stan Wawrinka. Solventó con claridad dichos encuentros. Es el cuarto partido que enfrenta al español y al griego, y la segunda sobre tierra batida. El 100% de las victorias es para Rafa Nadal, que ganó a Stefanos Tsitsipas en Barcelona y Canadá en 2018 y en el Open de Australia de este 2019. Muy buenas noches a todos! Bienvenidos a la segunda semifinal del Masters 1000 de Madrid! Tras el encuentro entre Novak Djokovic y Dominic Thiem, con victoria del serbio, les toca a Rafa Nadal y a Stefanos Tsitsipas buscar el otro puesto en la final.