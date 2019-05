El mensaje de Wawrinka para rendirse ante Nadal

A Stan Wawrinka se lo llevó por delante un huracán llamado Rafael nadal en los curtos del Mutua Madrid Open. En apenas un suspiro, 6-2 y 6-1 para el español, imperial ante un rival que no se encontró nunca cómodo ni preciso.

Y el suizo, a pesar de la abultada derrota, solo pudo rendirse a la evidencia, le habían dado una lección. Así lo expresó en las redes sociales:

Muchas gracias por la clase magistral anoche amigo ! After 15 years you are still teaching me how to play on clay 🙏🏻🇪🇸🔥📙🖊📖🔐🤷🏻‍♂️ @RafaelNadal#1hwarmupincludedpic.twitter.com/tjqYT0ABWT