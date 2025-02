Nadal: «Es una semana buena, pero ahora ya no hay concesiones»

Rafael Nadal ya está en octavos de Roland Garros con una imagen de solidez e ilusión con la que espera afrontar la segunda semana, donde ya solo estarán los mejores de los mejores. El balear se mostró contento con el inicio del torneo, en el que ha ganado sus tres encuentros sin perder un solo set y subiendo el nivel cada vez un poco más. Cree que la base está y espera que le sirva para loq ue lelga: «Ha sido una buena semana, pero ahora ya no hay concesiones», admitió.

Ante Cameron Norrie , al que despachó en dos horas y siete minutos por 6-3, 6-3 y 6-3, admitió haber cometido algún error, sobre todo con su segundo golpe, pero del que supo levantarse a pesar de ceder dos veces su servicio en el segundo set y tener que remontar del 1-3. « No ha sido mi partido más brillante , pero creo que ha sido un partido más o menos sólido. Cometí errores con mi saque, y más que eso fue fallar con mi segundo golpe. O fallé o me equivoqué en la decisión. Y Norrie es muy listo y juega agresivo. No he restado increíble hoy, pero sí he estado sólido en la línea de fondo. Y estoy contento de haber sabido volver de los dos breaks», analizó tras el encuentro.

Un encuentro en el que tuvo sus más y sus menos a causa del tiempo que hay entre puntos. No a la hora de sacar, que tiene un reloj que le va marcando el ritmo, sino a la hora de restar, y que ya sufrió Roger Federer en su encuentro ante Marin Cilic. Norrie tuvo que esperar en varias ocasiones a que Nadal estuviera bien posicionado en el resto, algo por lo que fue advertido por la jueza de silla. «La toalla está lejos y no la uso en cada punto, pero entre juegos sí que voy a por ella. A veces creo que intentaba acelerar la situación, ponerme presión. Es libre de hacerlo, pero no creo que yo haya hecho nada mal. No me quejé en absoluto cuando se lanzó mal la pelota 20 veces antes de sacar. La jueza me dijo que tenía que ser más rápido porque él ya estaba listo para sacar, y es lo que intenté. Él estaba jugando sus cartas. Y ya está».

Sobre su siguiente rival, el joven Jannick Sinner , Nadal admitió que no era un rival asequible para una cuarta ronda y que tendría que estar más que preparado para afrontar el choque: «Son diferentes condiciones a las del año pasado. Pero es un rival duro. Es joven y está mejorando cada semana . Tiene grandes golpes, y sé que yo tengo que ser sólido y también agresivo, hacerle jugar en situaciones complicadas y no hacer demasiados errores». Se han visto las caras en Roland Garros 2020 (7-6 (4), 6-4 y 6-1, y en Roma 2021 (7-5 y 6-4, ambas con victoria del balear.