Mutua Madrid Open Djokovic avanza sin titubeos El serbio, que empezó como un torbellino, superó al francés Jeremy Chardy por 6-1 y 7-6 (2) y jugará en cuartos ante Cilic

Novak Djokovic cumple en el Mutua Madrid Open, clasificado para los cuartos de final después de vencer este jueves a Jeremy Chardy por 6-1 y 7-6 (2). Fue un triunfo rutinario que tuvo dos sets muy distintos, si bien es cierto que el serbio gestionó bien la situación límite a la que se vio abocado en el segundo parcial y resolvió finalmente en el tie break. Avanza el número uno, que se mide el viernes a Marin Cilic, que superó a Laslo Djere.

En un día soleado, nada que ver con el viento y el fresco de la jornada anterior, Djokovic saltó a la pista Manolo Santana como un torbellino. En un visto y no visto, se puso 5-0 en el primer set y amargó la existencia a Chardy, un jugador incómodo, pero que en tierra batida presenta alguna debilidad más que en superficie rápida. Con todo, al francés no se le puede reprochar que no lo intentara incluso después de ese 6-1 demoledor.

La segunda manga fue mucho más nivelada, e incluso Chardy tuvo a Djokovic contra las cuerdas. En el décimo juego, el galo, 47 del mundo, disfrutó de una bola de set para llevar la pelea al tercero, pero la desperdició y por ahí se esfumaron sus opciones.

Básicamente porque Djokovic ya no titubeó más y se mostró mucho más firme en el juego decisivo. Después de una hora y 25 minutos, alzó los brazos y regaló su corazón a la gente de Madrid, con la que congenia bien pese a ser el archienemigo de Rafa Nadal, el heróe de la Caja Mágica. El número uno del mundo va encontrándose a sí mismo después de unos torneos más flojos y ya es una amenaza real.

Thiem sigue firme

Dominic Thiem supo aplacar los ánimos de un Fabio Fognini que dejó su impronta en el estadio 3 de la Caja Mágica. Y no solo por su tenis. Con más tiento y menos aires, el austriaco venció al italiano por 6-4 y 7-5 y ya está en cuartos y espera rival del encuentro entre Roger Federer y Gael Monfils.

En una hora y media, la abarrotada pista 3 disfrutó de lo lindo de interfcambios durísimos desde el fondo y sutilezas en forma de dejada por parte de los dos contendientes. Pero no solo eso, porque Fognini también impuso su personalidad con discrepancias con el juez de silla, escupitajos y pelotas que volaron por encima del techo. Una parte del público le volvió al espalda a pesar del mayor apoyo mientras Thiem trataba de no entrar en el juego. Le costó cerrar el encuentro al austriaco, pero su potente servicio, una derecha muy acertada y un revés que amplió la pista hasta los máximos fue superior para conseguir el break necesario para avanzar en el Mutua Madrid Open.