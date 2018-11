Viktoria Plzen-Real Madrid Solari: «No es sencilla la labor de capitán de Sergio Ramos» El técnico del Real Madrid enzalsa la figura del líder del vestuario y vuelve a elogiar a Vinicius: «Tiene cosas que no se pueden aprender»

Conforme pasan las ruedas de prensa, el don de palabra que caracteriza a Solari toma el protagonismo en sus respuestas. Explicaciones más pausadas, extensas y reflexionadas. A eso también ayudó el tiempo de espera mientras la traductora checa ejercía su trabajo, permitiendo al argentino pulir sus contestaciones y reforzar el papel de los suyos: «Ramos tiene las espaldas muy anchas, lo suficiente para llevar el peso de la capitanía del Madrid. Ha hecho cosas muy importantes por el club y las va seguir haciendo. Es un fantástico capitán, y no es sencilla la labor que tiene».

Sus elogios al andaluz no fueron los únicos. Vinicius, una vez más, fue el tema estrella de la conferencia de prensa: «Siempre digo que tiene mucho que aprender, pero también es verdad que tiene cosas que no se pueden aprender. Pero vayamos tranquilos. Es mejor tener a un jugador hecho y derecho que un jugador de cinco días que luego se pierde. Su talento no se puede detener, pero hay que hacerlo a través de un proceso natural».

Solari, que no quiso desvelar quién jugará de portero mañana ante el Viktoria Plzen, en partido de la cuarta jornada de la fase de grupos de la Champions, considera que su equipo ha hecho cosas muy buenas en sus dos partidos como entrenador, porque de lo contrario no hubieran ganado. Un pensamiento que apoya Nacho: «Nos ha incidido en que tenemos que recuperar la confianza. Si lo hacemos, ganaremos partidos y engancharemos una buena racha de resultados, que es muy importante para lograr estabilidad».

El defensa blanco también pidió dejar tranquilo a Vinicius para que el chico crezca y saque toda la calidad que lleva encima y mostró su apoyo a las palabras de Carvajal: «Me parece bien que un jugador siempre diga la verdad. Yo también creo que Lopetegui es uno de los mejores entrenadores que he tenido y le deseo la mayor de las suertes».