Solari: «Vamos a luchar por la Liga hasta el final»

Solari aborda una oportunidad para acercarse al liderato. Debe vencer en Huesca y enlazar una racha de victorias a domicilio, la asignatura pendiente del Real Madrid, pues el equipo perdió con el argentino en Éibar por 3-0 y necesita ganar fuera en la Liga. «Vamos a luchar por la Liga y vamos a hacerlo hasta el final, lo tengo muy claro», subrayó el técnico madridista. «Los jugadores saben que es importante ganar fuera y debemos hacerlo».

«Llorente es un ejemplo de profesionalidad; Bale está comprometido y no tengo que reprocharle nada; yo no creo en los onces fijos»

Solari ya triunfó a domicilio en Roma, pero es Chanmpions. El campeonato español es el reto del técnico, el objetivo que desea inculcar a sus hombres para que tengan la Liga al mismo nivel mental que la Copa de Europa. El entrenador destacó que no necesita decirles a sus pupilos lo importante que es esta jornada, tras perder en Ipurúa. Aquello fue una advertencia: «No necesito avisarles de nada a los jugadores. Nuestro reto es ganar fuera y este partido es fundamental para nuestras aspiraciones y ellos lo saben. Hay que pelear cada partido hasta el final».

Isco y Asensio han sido suplentes las últimas semanas, faltos de forma. Marcaron dos goles cada uno en la Copa frente al Melilla. Cuestionamos al entrenador si tiene un once fijo del Real Madrid . Ramos, Marcelo y Benzema son fijos. El resto, no. El responsable deportivo del equipo habló claro: «Yo no tengo un once fijo. Las alineaciones dependen del momento y del rival. Yo no creo en los onces fijos».

Isco o Asensio, es la cuestión. Uno de los dos tiene opciones de ser titular, aunque podrían seguir en la reserva si el preparador alinea en Huesca a Lucas, Benzema y Bale en ataque, que actualmente son los mejores delanteros del equipo . Los fichajes de futuro, como Brahim y Rodrygo, afectan a los medias puntas y delanteros del actual Real Madrid. Los futbolistas de la plantilla presente deben ganarse el puesto y el futuro, sin importarles las futuras adquisiciones. Solari habló de Bale y aseguró que tiene compromiso: «No tengo nada que reprochar a Bale, está comprometido con nosotros. En Roma marcó un golazo».

Elogió a un hombre que no tenía partidos, Llorente, y que ahora es titular: «Marcos ha demostrado una gran profesionalidad, porque no jugaba y al entrar al equipo lo ha hecho fenomenal. No es fácil jugar sin ritmo de competición, pero Marcos Llorente ha rendido como si tuviera ese ritmo de competición. No ha tenido partidos a lo largo de dos años y su nivel de rendimiento dice mucho de su profesionalidad y su preparación».