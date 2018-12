Real Madrid Solari: «Isco, Asensio, a todos les da lo que hicieron para ser titulares» El técnico destacó a sus chicos: «Me alegro mucho por Fidalgo y Fran García, que debutaron, y por Javi Sánchez, que marcó su primer gol»

Tomás González-Martín

@tgm46 Actualizado: 06/12/2018 18:50h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Soalri presentó otro once inédito en su octavo partido como gestor del Real Madrid y destacó el rendimiento de todos, con capítulo especial para Isco, Asensio, Vinicius y sus canteranos. Valoró si sus actuaciones eran suficientes para ser titulares. «Isco hizo dos grandes goles y me dio pena que no anotara primero otro en una rosca que se marchó fuera. Asensio también estuvo bien con otros dos goles. Vinicius hizo el suyo. Y me alegré especialmente porque Javi Sánchez marcó el primero y por lo estrenos con el Real Madrid de Fidalgo y Fran García, que no olvidarán este día», comentó al entrenador.

Alineó a Carvajal como lateral izquierdo, probó también con Vinicius por la derecha, hizo debutar a Vallejo como titular por vez primera en la temporada, colocó a Isco en la media junto a Llorente y a Marco Asensio en ataque al lado del mencionado Vinicius y de Mariano. Le cuestionamos por esas pruebas de Carvajal y Vinicius a pierna cambiada: «Los jugadores pueden cambiar de banda pero deben hacerlo de manera ordenada. Carvajal ya jugó más veces por la izquierda y por eso le puse ahí y dejé a Odriozola en la derecha. Vinicius cambió de posición de acuerdo con sus compañeros. Marcó el gol y estuvo bien».

Isco marcó un golazo por la escuadra y otro colocado. «Fueron goles bonitos», adujo Solari. En el segundo tiempo hizo debutar al canterano Fran García como lateral izquierdo y sacó a Ceballos en sustitución de Marcos Llorente. El técnico valoró a sus hombres como conjunto: «Lo hicieron bien ante un equipo que es líder de su grupo de Segunda B y es una división difícil para hacerle diez goles en dos partidos».

Habló del Mundial de Clubes y de los partidos que vienen antes: «Quiero ganar el Mundial, porque es un torneo precioso, pero ahora estoy centrado en tres partidos importantes, dos de Liga, frente al Huesca y el Rayo, y el encuentro de Champions ante el CSKA de Moscú, que hay que jugarlo bien».