Real Madrid El secreto del nuevo entrenador del Madrid El técnico demostró tranquilidad a los jugadores ante la tensión, paciencia ante los nervios. Hasta la grada se contagió. Y al final, la paciencia dio resultado

Tomás González-Martín

Traje oscuro, corbata a juego, camisa blanca, zapatos negros. La presentación de Solari en el Bernabéu como entrenador cumplió a la perfección los cánones del Real Madrid. Ni un atisbo de parafernalia, ni un gesto fuera de tono. El nuevo técnico del equipo se mantuvo sereno, incólume ante los pitos dirigidos a los jugadores en diversos momentos, para transmitir a los futbolistas la tranquilidad que pedían sin poder decirlo. La escenificación de Solari fue el polo opuesto de la visión que ofrecía Lopetegui, que traslucía con su gesticulación extrema el examen final que sufría en cada partido.

Sergio González deseó suerte a su amigo «Santiago» Solari, exjugadores y compañeros en el curso de entrenadores

«Santi», como le llama el vestuario, acertó con esa calma que emanaba desde el borde del campo. Sabía que los silbidos no eran para él y buscaba que sus pupilos se sintieran protegidos. Hasta tranquilizó al público. Tras el 1-0, que Gil Manzano concedió a Vinicius, los hombres del campeón de Europa acabaron con la tensión y mostraron la calidad que escondían. «Lo importante era ganar y con esta victoria recuperamos el estado anímico», destacaba el preparador. «Tras el primer gol los jugadores se soltaron y ofrecieron lo mejor de ellos», analizaba como una condición necesaria para escapar definitivamente del bloqueo mental y sacar lo mejor de cada uno.

«Una buena persona»

El poso que demostró Solari fue tan constante que celebró ambos tantos en segundo plano, con un puño apretado dirigido al banquillo. No saltó al borde del césped para convertirse en protagonista. Tiene mucho fútbol dentro, conoce el paño, no es tribunero. Eso gustó a la plantilla. Y al palco. Y a los seguidores de abolengo, que ayer recibieron 4.593 insignias de reconocimiento a su lealtad al club. «Me sentí en el campo con naturalidad, llevo muchos años en esta casa, como jugador y como entrenador, no fue muy distinto a lo que sentí siempre en el Bernabéu», comentó al reflexionar sobre sus sensaciones como jefe del banquillo.

Con ese mismo sentido de la objetividad elogió a Benzema, titular con él y con todos los entrenadores que le precedieron: «Por eso no lo voy a descubrir ahora. Es más que un nueve, es un jugador que hace mejores a sus compañeros y defiende».

Defender es la faceta que más trabaja con Vinicius, el hombre que transformó el encuentro con dos intervenciones que provocaron los goles: «A Vinicius le dije que saliera a encarar y que defendiera. Tiene muchas virtudes y también defectos».

Solari comenzó bien. Su amigo Sergio González, compañero en el curso de entrenadores, le deseó suerte: «Es, sobre todo, una buena persona y espero que todo le salga bien».