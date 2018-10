Real Madrid ¿Se comerá el turrón Julen Lopetegui? El técnico vasco puede correr el mismo camino que Benítez, despedido en enero tras solo seis meses en el cargo.

Actualizado: 04/10/2018 03:10h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Diez partidos oficiales ha jugado el Real Madrid de Julen Lopetegui, suficientes para empezar a escuchar la palabra despido. Si algo no hay en el club blanco es paciencia con los entrenadores. Que le pregunten a Rafa Benítez, cuyo caso comienza a asemejarse peligrosamente al del técnico vasco.

Ambos llegaron con la etiqueta de entrenadores españoles modernos y meticulosos. Sin el marketing ni la fama global de Mourinho, Ancelotti o Zidane, pero con un pasado brillante en los banquillos y buenos conocedores de la entidad. A Benítez, contratado por Florentino para darle un nuevo impulso al equipo, le duró el caramelo seis meses. A Lopetegui, fichado por necesidad tras la espantada de Zidane, aún hay que verle en el banquillo comiéndose el turrón.

Y es que el Madrid es un trasatlántico que no entiende de oleajes. Va, y va, y nunca deja de ir, y si el capitán no está a la altura, no le tiembla el pulso a la dirección para cambiar de patrón, incluso a mitad de ruta. A Benítez, se le echó del Madrid a mitad de la Navidades. El equipo estaba segundo en la Liga, a cinco puntos del Barcelona y un partido menos, y clasificado para los octavos de final de la Champions. Cierto es que el juego no era bonito y que su relación con los pesos pesados de la plantilla no era buena, pero tenía intactas todas las opciones en Liga y Champions.

A Lopetegui aún le queda crédito en la planta noble del Bernabéu, pero su pobre inicio como técnico blanco empieza a correr en su contra. De diez partidos, dos empates y tres derrotas. Un título al limbo, la Supercopa de Europa, y un récord negativo de cinco horas y 19 minutos sin ver portería. Si no espabila, Lopetegui puede ser el primer entrenador de la historia que en un mismo año sale por la puerta de atrás de la selección española y del Real Madrid.