«No le hacen caso, es otra derrota por no prestar atención» El cuerpo técnico del Madrid lamenta las lagunas del equipo y Lopetegui se pone serio. El Real Madrid ha perdido dos partidos por falta de tensión

Tomás González-Martín

Lo que más molesta a Lopetegui es perder puntos y partidos por causas que ha advertido desde el 16 de julio. Lo que más le duele al entrenador del Real Madrid es caer ante el Sevilla y el CSKA de Moscú por una dejación de funciones que ha ensayado durante tres meses con los futbolistas: concentración para impedir el gol en las primeras jugadas, cuando el rival intenta sorprender con balones largos o al contragolpe; atención a los marcajes; agresividad y tensión para controlar el empuje del equipo localen los primeros veinte minutos. De poco ha valido tanta labor. Sus jugadores no cumplen esas máximas. Y no encuentran el sendero del gol.

18-11 es el balance de goles tras diez partidos oficiales. El promedio es de 1,8 tantos, pero suma tres encuentros sin anotar. Asensio hizo el último, ante el Español

El campeón de Europa ha comenzado cinco partidos con goles en contra, frente al Atlético (Supercopa de Europa) el Gerona, el Athletic, el Sevilla y el CSKA de Moscú. Remontó ante el Atlético, pero luego perdió la final europea. Dio la vuelta al marcador en el Montilivi gerundense. Y empató en San Mamés. El Sevilla y el conjunto moscovita hicieron valer su anticipación en el marcador.

«No le hacen caso, Julen ha trabajado esos marcajes, ese cuidado para estar firmes y hemos vuelto a tropezar en la misma piedra», señala un hombre del club. «Tras regalar el primer tiempo en Sevilla, con la alerta que eso generó, vamos a Moscú y fallamos en lo mismo. Dos derrotas por no prestar atención», incide el profesional del equipo madrileño.

De las lesiones y la ansiedad

La queja de Benzema ante Varane en Moscú por esa falta de disciplina defensiva, al destacar que no se puede recibir un gol en la primera jugada, era exponente del «mea culpa» interno del equipo por no hacer las cosas bien. El resultado de estos fallos es que Lopetegui protagoniza el peor arranque de temporada del Real Madrid en el siglo XXI, con cinco victorias, dos empates y tres derrotas. Y el técnico está enojado. Se ha puesto serio. Todos se juegan su futuro y no puede permitir más deslices de esta índole. Quien no haga caso perderá el puesto.

Cinco veces a remolque: el Atlético, el Gerona, el Athletic, el Sevilla y el CSKA le marcaron primero. Venció en Gerona y empató en San Mamés

En el Real Madrid expresan serenidad frente al alarmismo. Han vivido estas situaciones en muchas etapas. El balance de situación que hace la entidad especifica que se han conjuntado las lesiones de jugadores importantes (Bale, Marcelo, Isco y la recaída de Carvajal) con el infortunio en el remate. «Los tres postes de Moscú son producto de la ansiedad, si hubiera mayor tranquilidad habrían sido gol», indican dos hombres que trabajan diariamente con Lopetegui.

44 remates sin gol en tres partidos

El análisis incluye una falta de contundencia en defensa que ha costado la final de la Supercopa de Europa y los tres puntos en Moscú, con el regalo de Kroos al CSKA como primer ejemplo de la falta de tensión.

Serenidad dentro del club. La entidad analiza que la ansiedad impidió los goles y las bajas de Bale, Isco y Marcelo se notaron mucho

Expuestos los argumentos, el propio Lopetegui asume unas palabras que ya ha escuchado: es un problema «de entrenador» solucionar que los jugadores no le hagan caso. Ese litigio debe resolverlo el máximo responsable de la plantilla. Es claramente un asunto del técnico y es quien debe tomar las medidas. Que se ponga duro con ellos o que cambie de futbolistas. Esa es la postura que tomará el vasco a partir de ahora.

El Madrid ha perdido dos encuentros y ha empatado uno en sus tres últimas actuaciones y el estudio interno admite que junto a la carencia de disciplina defensiva hay un problema de acierto ante la portería. En Moscú realizó quince remates, tres postes y no encontró el gol. En el derbi ejecutó diecisiete tiros y tampoco acertó. En Sevilla hizo doce y el marcador madridista se mantuvo a cero. En total acumula 44 remates sin éxito.

La reflexión es que el ataque del triple campeón de Europa está muy estudiado por los adversarios y ya es previsible. Lopetegui busca fórmulas para encontrar los goles con movimientos en las posiciones de Asensio y Benzema, pero los goles no llegan. El trabajo técnico puramente futbolístico concreta que el equipo debe entrar al área con jugadas más elaboradas y de pase raso. El recurso de los centros aéreos, constante en el derbi y en Moscú, desvela una falta de profundidad y de paredes para romper la retaguardia enemiga. En este sentido, la velocidad de Bale y las acciones de talento de Marcelo e Isco, ausentes los tres en los dos últimos encuentros, son bajas que se consideran determinantes en estos dos últimos resultados. Y en Sevilla faltó Isco y se rompió Marcelo.

Los jugadores: «Que no nos recuerden que Cristiano no está, ya lo sabemos, trabajamos con otros conceptos. Que nos recuerden que falta Cristiano cuando marcamos goles, contra la Roma nadie lo hizo»

A estos imponderables se añade otra verdad: Benzema no han rendido lo esperado en el remate y Asensio aparece y desaparece en una irregularidad que en el Real Madrid sobresale. El equipo, además, no tiene «uno contra uno» si no está Bale. Los tres postes no encubren la falta de creación. Relatadas las certezas, los jugadores piden que no les hablen de Cristiano. «Ya sabemos que no está, jugamos sin él. Que nos lo recuerden también cuando ganamos. Contra la Roma nadie lo hizo».