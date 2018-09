Real Madrid Bale: «Sin Cristiano trabajamos más como un equipo» El galés ha valorado su papel en el vestuario madridista tras la marcha del portugués a la Juventus

El futbolista galés del Real Madrid, Gareth Bale, considera que la salida de Cristiano Ronaldo hace al equipo «un poco diferente», porque considera «que se trabaja más como una unidad que como un jugador».

«Obviamente (el Real Madrid) es un poco diferente al no tener a un jugador tan grande. Supongo que hay más equipo, más trabajo como una unidad en lugar de como un jugador», ha expresado el galés en una entrevista que publica el Daily Mail.

En la entrevista, Bale también se pronunció sobre su enfado con el técnico Zinedine Zidane por no haber sido titular en la final de la Champions ante el Liverpool. «Estaba muy enfadado. Sentía que merecía ser titular, había estado marcando goles».

El galés ha recordado además su gol de chilena, que resultó decisivo en el encuentro. «Si no pruebas las cosas nunca ocurren. Si te paras a pensarlo no sale. Es en estos momentos de decisiones de reacción cuando sueles obtener los mejores resultados», ha comentado en la entrevista.

Además, Bale se se ha mostrado sorprendido de que su tanto no estuviera dentro de los diez mejores goles de la Champions: «No sé por qué no está en la lista». Y al ser preguntado sobre si es mejor que el que marcó Cristiano contra el Juventus, respondió: «No soy yo quien tengo que decirlo».