Real Madrid Juegan Keylor, Llorente, Vinicius y Brahim; Bale es suplente Zidane apuesta por la ilusión, con los dos delanteros jóvenes que más han gustado al Bernabéu; el galés tendrá minutos

Tomás González-Martín @tgm46 Actualizado: 19/05/2019 11:25h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Zidane muestra ilusión al Bernabéu en el último partido del curso. Juegan Brahim y Vinicius en ataque junto al jefe del equipo, Benzema. Los dos delanteros jóvenes que más han demostrado esta temporada junto a Karim, que suma 30 goles y busca igualar su récord de 32, conseguido en la campaña 2011-12.

Keylor es titular. Bale se queda en el banquillo. Los dos pueden despedirse del Real Madrid si aceptan las ofertas de traspaso que tendrán a partir de ahora, finalizada la campaña. El galés está en la cabeza de la lista de transferibles y el costarricense sabe que la próxima temporada será suplente y hay yc dos clubes que le quieren: el Oporto y el United.

Juegan: Keylor; Carvajal, Varane, Nacho, Marcelo; LLorente; Modric, Valverde; Brahim, Benzema y Vinicius.

El entrenador del Real Madrid no quiso desvelar ayer lo que habló con Courtois y Keylor en las cumbres individuales mantenidas con cada jugador. Sí desmintió que pidiera al Real Madrid que Luca fuera el segundo guardameta en el futuro. La intrahistoria del caso Keylor es profunda. José Ángel Sánchez, director general del Real Madrid, y Zinedine Zidane mantuvieron dos conversaciones separadas con Navas para exponerle, como adelantó ABC en su edición del 3 de abril, que la apuesta de la próxima temporada sería Courtois como guardameta titular. En esas mismas conversaciones se explicó al costarricense que no habría problema en que continuara, pues tiene contrato hasta 2021, pero debía conocer la situación. Será suplente.

Navas ha disputado 161 partidos y ha ganado doce títulos con el Real Madrid, entre ellos tres Champions como titular. Esta temporada suma 21 encuentros, porque Solari eligió a Courtois como titular tras la alternancia que ambos cancerberos vivieron con Lopetegui

El centroamericano tendrá que decidir ahora si permanece en el club en estas condiciones o decide marcharse a otro equipo. El Manchester United y el Oporto están interesados en su contratación. «Zizou» devuelvea Keylor la titularidad hoy, en la última jornada de Liga, que puede significar su posible despedida del Real Madrid ante el público del Bernabéu. Ha disputado 161 partidos y ha ganado doce títulos con el conjunto blanco desde 2014.

Zidane es de pocas palabras. Concisas, sin marear a profesionales curtidos en mil situaciones. El caso Keylor se produjo como les vamos a relatar. Esta es la realidad, corroborada al detalle: el club, por medio de Jose Ángel Sánchez, tuvo una reunión con Keylor la semana pasada. El director general le dijo a Keylor que la apuesta de Zidane para la siguiente campaña es Courtois, pero que estaría encantado si él quiere quedarse. Luego fue Zinedine quien habló con Navas y le dijo las mismas palabras. Puede quedarse. Pero hará un guardameta titular. Y es Courtois.

Fue un día raro para Bale, otro más en su carrera destartalada por sus veinticinco lesiones. Descartado las dos últimas jornadas de liga por su falta de actitud, Bale se libró de la bronca que Zidane dio a su equipo en Anoeta, donde el Real Madrid perdió 3-1 tras adelantarse en el marcador con un golazo de Brahim. El técnico entró al vestuario al final del encuentro, dio un portazo y espetó a sus hombres que no se podía jugar así, sin ninguna intensidad, como si todo estuviera hecho después del 0-1. Les indicó que se entrenan cada semana para hacer las cosas bien y luego realizan estos partidos inadmisibles por falta de sacrificio. Sus pupilos callaron y agacharon la cabeza. Sucedió también en Vallecas, donde Bale acabó con la paciencia de Zinedine por su dejadez en el césped. El galés es el único veterano en la primera lista de descartes del francés para la siguiente campaña. El resto son jóvenes que requieren minutos. La clave secreta del entrenador con vistas al siguiente curso es que desea futbolistas hechos para ganar la próxima Liga. El club no puede esperar a forjar tantos chavales, deber volver a los éxitos inmediatamente. Es la razón de sus decisiones. Y Bale ya no entra en su proyecto.

El técnico exige un cambio y una reacción: Bale se libró en Anoeta de la bronca de Zidane por una falta de actitud que hoy no espera ver más

Hoy se echa el telón liguero en el Bernabéu, preludio de la remodelación del estadio, y Bale puede disputar sus últimos minutos con el Real Madrid (y Keylor Navas, también). «Zizou» le convoca porque no tiene más hombres en la plantilla para medirse al Betis, dadas las bajas de Ramos, Odriozola, Mariano, Casemiro y Vallejo. Tampoco ha concentrado a Ceballos, aquejado de una sobrecarga, un hombre que será traspasado este verano. Esa lista de transferibles la encabeza el delantero británico.

¿Bale, despedirse de quién?

El responsable del Real Madrid piensa darle minutos a «Gareth», pero no para que se despida del Bernabéu, pues no tiene que despedirse de nadie, la verdad. Un sector del público le ha pitado en las últimas citas, en una ocasión nada más pisar el césped, y el número once ha contestado con peinetas «a la galesa». Hoy podría volver a ser silbado en vez de ser aplaudido por su hipotético adiós. Ni el técnico ni el jugador piensan en una despedida ante la afición. Lo que sí reflexiona Zidane es que Bale debe pensar en despedirse del Real Madrid, porque no va a jugar más con él. El análisis de situación supera el capítulo deportivo y se introduce en el aspecto personal.

Ganar la Liga: «Zizou» descarta a los jóvenes como Llorente, Ceballos y Reguilón para el futuro porque su meta es un equipo curtido, hecho, para ganar títulos inmediatamente. Tras el fracaso de esta campaña, el francés opina que la entidad no puede esperar más tiempo a volver a los éxitos

Bale ha sido concentrado en Valdebebas para preparar el encuentro de hoy, pero se encuentra desconectado el fútbol. Su carencia de entrega en los partidos demuestra que ya no le gusta el fútbol de competición. Es su profesión, el medio de vida que le permitió llegar a lo más grande, pero hoy no le llena. Es el camino que eligió para ganar catorce títulos e incluso decidirlos, como hizo en Kiev con dos goles, como hizo ante el Atlético en Lisboa con el 2-1, como hizo ante el Barcelona en la Copa de Mestalla, como hizo en el Mundial de Clubes de Marruecos. Pero ahora no se entrega en el fútbol. Prefiere el golf.

Bale en el Madrid: 14 títulos. Cuatro Champions, cuatro Mundiales de Clubes, tres Supercopas de Europa, una Liga española, una Copa del Rey y una Supercopa de España

Está desconectado mentalmente de la competición. Y su actitud expresa que no está conectado con el equipo. Va por libre. No se encuentra integrado con el grupo. Si fue individualista casi siempre, ahora se le observa que no está unido a la plantilla. Sus descartes y suplencias han agravado la situación.

Cuatro veces determinante: golazo decisivo al Barcelona, 2-1, en la final de Copa 2014, en Mestalla. Cabeceó el 2-1 al Atlético en la Champions de Lisboa. Anotó el 2-0 al San Lorenzo en el Mundial de Clubes 2014. Y firmó dos goles ante el Liverpool en la Champions 2018

Una de las consecuencias de esta realidad es que Bale reitera que tiene contrato hasta 2022, se siente «a gusto en el Real Madrid» y piensa cumplirlos. Si tuviera ambición por demostrar que es una figura, lo haría en el conjunto blanco o desearía hacerlo en otro equipo. El año pasado, tras sentenciar la Champions con dos goles, expuso que si no jugaba debería irse. El adiós de Cristiano frenó un traspaso seguro. Esta temporada tenía la oportunidad de ser «la estrella» que su agente, Barnett, pregona. Ha decepcionado. Ahora observa que Zidane no cuenta con él para el futuro y no manifiesta en ningún momento el anhelo de jugar bien en otro club y callar bocas. Cumple 30 años en julio y se ha aburguesado.

Lleva 109 goles desde 2014: su récord fueron los 22 marcados en la campaña 2013-14. En la actual temporada suma 14. Y 231 partidos en total: se perdió 84 por culpa de las 25 lesiones que frenaron su rendimiento en el club

Jonathan Barnett reivindica a Bale y advierte que si quieren traspasarle deben valorar el dinero que cobra de ficha. La frase lo dice todo. El apoderado inglés se pone a la defensiva y no aborda el quid de la cuestión: Bale desea continuar en el Real Madrid sin hablar un instante de rendimiento, ni entrega. Existe también una desconexión entre la postura acomodaticia de Bale y los pensamientos de Barnett, que no se da cuenta de la gravedad del comportamiento del futbolista que es bandera de su agencia de representación. La imagen externa del futbolista en Madrid es negativa. Parece como si solo quisiera cobrar su contrato hasta 2022 y nada más, sin pensar en jugar bien y en quien le paga esa millonada. En ningún momento habla de mejorar su nivel. El apoderado debería dialogar con Bale y atacar estos frentes abiertos, porque el caché se deteriora.

¿Y desea seguir de suplente?

Hay un dato objetivo: Zidane no ha contado con Bale en los dos últimos años por su falta de actitud y no le importaría seguir una tercera temporada como suplente de lujo. El técnico no cree en él y habla de permanecer en la plantilla. No es normal. «He sido muy claro», manifestó Zinedine tras dejarle fuera de la lista ante el Villarreal y la Real Sociedad. Hay que decirlo con sinceridad: Bale no va a jugar la próxima campaña en el Real Madrid. Si se encierra en su posición y la mantiene, y está en su derecho por contrato, pertenecerá al equipo y cobrará. Barnett debe trabajar ya en el traspaso por el bien del estandarte de su agencia. Seguir así perjudicará su valor de mercado.