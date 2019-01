Betis-Real Madrid Bartra carga contra Vinicius: «Le queda mucho por aprender. No son formas para un jugador del Madrid» El central del Betis explica que reclamó al brasileño que no simulara faltas «y se ha acordado de mi madre tres veces»

S. D.

@abc_deportes Actualizado: 14/01/2019 11:34h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Vinicius sigue siendo una de las notas positivas del irreconocible Real Madrid tres veces campeón de Europa. En mitad de un bache de juego, confianza y lesiones, el delantero brasileño sigue dejando muestras de su potencial cada vez que pisa el césped. Y en el partido de los blancos contra el Betis en el Benito Villamarín lo volvió a hacer.

Con su desparpajo y calidad Vinicius está respondiendo a las oportunidades que le está concediendo Solari y ganándose a los aficionados madridistas. Pero también comienza ya a hacerse algún enemigo deportivo. Como Marc Bartra.

El central del Betis, criado en la cantera del Fútbol Club Barcelona, cargó con dureza contra el madridista en zona mixta después del partido. Durante el tiempo reglamentario delantero y defensa tuvieron un enganchón por las caídas de Vinicius, simuladas según Bartra. Ya en frío el futbolista local explicó lo sucedido.

«Vinícius estaba más tiempo en el suelo que de pie. Le he reclamado que no se tirara y me ha llamado hijo de... bueno, se ha acordado de mi madre tres veces», desveló Bartra, que también aprovechó los micrófonos de las radios y televisiones para tirar una pulla al brasileño: «Le queda mucho por aprender, no creo que sean las formas adecuadas en un jugador del Real Madrid».

«Hemos sido muy superiores»

Sobre el partido, Bartra reconoció que les sorprendió el planteamiento de Solari, con tres centrales sobre el césped: «No esperábamos ese sistema defensivo. Pero no creo que fuera clave. Nosotros hemos jugado con dos centrales dos partidos seguidos y hemos estado cómodos. Se nos escaparon los puntos. Pero a nivel de sensaciones hemos sido muy superiores».