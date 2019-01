Real Madrid Ceballos: «Desgraciadamente hice gol» El utrerano no es profeta en su tierra. Marcó el 1-2 a su antiguo club, pidió incluso «perdón» y le dolió ser abroncado

Un bético de Utrera refrendó una revolución de Solari en la que él no estaba. El técnico argentino le quiso resguardar para la segunda parte. Sabía que el público le presionaría con los pitos. Salió Ceballos y la afición verdiblanca, en efecto, le abroncó. Y su gol decisivo acabó por encender a la grada, que primero pagó con su exjugador lo que después cargó contra Setién, criticado por no saber ajusticiar al Real Madrid de la cara B con chavales y tres centrales.

«No esperaba esta reacción de la afición», manifestó Ceballos, vilinpendiado en su antigua casa

Salió Dani Ceballos a su antiguo césped en los minutos finales y pidió lanzar el golpe franco que decantaría los puntos. Sergio Ramos, sevillano y sevillista, le espetó: «Vas a marcar, tírala». Ramos fue todo lo profeta que Ceballos no lo es en su estadio del corazón. El centrocampista firmó el 1-2 con seguridad. Sabía donde colocar el balón. «Conozco a Pau López». Vaya si lo conocía. Levantó los brazos, se dirigió a un flanco del campo y la afición local se despachó a gusto.

Solari subraya «jugar en el primer equipo del Real Madrid con Vinicius, Fede Valverde, Cristo, Reguilón y Brahim, todos menores de 21 años»

El utrerano estaba dolido con ese ataque general de la grada. Tras la victoria, volvió a sorprender, ahora con sus manifestaciones: «Sergio me dijo que haría gol y desgraciadamente hice el gol». En su dolor por la bronca de los espectadores verdiblanco, llegó a pedir «perdón» por el 1-2. «Tengo una sensación agridulce, no me esperaba esta reacción de la afición».

«No hay nada personal» con Isco

Solari analizó esas situaciones extrañas que vive un futbolista cuando vuelve a su vieja casa. «Yo también viví eso como jugador y suele pasar que el que regresa hace daño. Dani lleva el Betis en el corazón». El argentinó valoró su revolución táctica y de futbolistas, con chavales que tuvo a sus órdenes en el Castilla hace tres meses: «Jugamos con Reguilón, Fede Valverde, Vinicius, Cristo, Brahim, todos menores de 21 años. No es fácil insertar tantos jóvenes en un equipo como el Real Madrid, pero demostraron que están a la altura». No dio mayor importancia a su defensa de tres centrales: «Son decisiones puntuales». No quiso precisar si continuará con el esquema 3-5-2 o si lo aplicará a domicilio.

Solari hizo una revolución histórica. Muchos madridistas, incluidos profesionales del club, piensan que el 13 de enero de 2019 comenzó un cambio a largo plazo

Ni a domicilio ni en el Bernabéu es titular Isco. El responsable deportivo del campeón de Europa negó que sea una cuestión personal: «Somos veinticuatro jugadores y todos estamos unidos para ganar. Creo que hicimos un partido muy serio. Hay que valorar al equipo. De ninguna manera hay algo personal (con Isco)». Fue preguntado en televisión si dejaría marcharse al malacitano si lo pidiera. Contestó: «Somos un plantel al que se pueden incorporar chicos del Castilla por los inconvenientes que estamos teniendo. Todos los jugadores son importantes. No es una pregunta para mí». Advirtió que la suplencia de Marcelo era también «una decisión puntual». Quería que valoraran su cambio de equipo, no que le recordaran los asuntos polémicos de siempre.

Elogió a Benzema, víctima de una fractura en el dedo meñique en la mano derecha, dolencia que aumenta el parte de bajas: «Menos mal que es en una mano, no en un pie, y espero que pueda jugar pronto. Karim tiene una mano en el pie». Ensalzaba de esta manera su calidad. El Real Madrid acusó su ausencia en el ataque.

Solari se marchó de Sevilla con una revolución total repleta de chavales. Fue el 13 de enero 2019. Para muchos, en el Villamarín ha comenzado un gran cambio a largo plazo.

