Benzema, el hombre de los récords

Es una historia de amor que se ha hecho realidad y que pocos conocían. Karim Benzema era un madridista convencido desde niño, cuando vivía en su humilde morada de los suburbios de Lyon, una residencia en la que estuvo, siendo ya figura del Olympique, hasta que firmó por el club español en julio de 2009 . El delantero ha cumplido en la casa blanca casi todos los sueños. Esta temporada espera conquistar los que le faltan.

El francés ha celebrado cuatro Champions y todos los títulos que un futbolista puede alcanzar en un club. Florentino Pérez le entregó hace unas horas la camiseta que conmemoraba sus 400 partidos en la Liga española. Es el tercer extranjero en la clasificación de nuestro campeonato nacional, solo superado por Messi, con 520, y Griezmann, 408. Es el futbolista foráneo con más encuentros en la historia del conjunto madrileño, 582, el octavo en el ránking general del Real Madrid, liderado por Raúl con 741. Y esta temporada se dispone a conseguir tres objetivos individuales que alimentan su ambición a los 34 años.

«Su disciplina, entrenamiento y dedicación para alcanzar sus objetivos es un ejemplo para los jóvenes», destacan los profesionales que trabajan con él Valdebebas desde hace trece años

Ancelotti vislumbra sus retos. El «nueve» quiere alcanzar su primer trofeo de máximo artillero de la Liga española, primer puesto en el Pichichi que hoy defiende con 15 tantos. Pretende lograr su plusmarca personal de goles en la competición liguera, que él estableció en 24 hace seis años . Y anhela mejorar su récord de dianas en una campaña, los 32 anotados hace una década. Hoy lleva 20 .

Los dos golazos firmados en San Mamés son el espejo de un estado de forma impensable a su edad, basado en una disciplina de entrenamiento y de alimentación que impone en Valdebebas y en casa, donde realiza sesiones individuales periódicamente . La base de su rendimiento constante es una calidad que apoya en una inyección física que comenzó hace cuatro campañas. La norma es tener menos músculo cada año y más fibra. Pesar menos y tener menos grasa. Dormir ocho horas y una alimentación espartana trazada con su ADN que ayuda a esa eliminación de grasa y el crecimiento de la fibra.

El éxito de un futbolista consiste en hacer una carrera con regularidad, no ser el fruto de un buen año. El secreto de Benzema es vivir como un camaleón. Su clase le permite ser el mejor escudero de un goleador como Cristiano, quien elogiaba su visión del fútbol, y transformarse después en el rematador del Real Madrid sin perder su esencia como creador del fútbol ofensivo del equipo. Sus cinco asistencias son un mero ejemplo de su participación fundamental en el juego del equipo. Baja al centro del campo y combina con Modric, Kroos y Casemiro como un cuarto medio, para subir de nuevo y buscar enlaces con Hazard, Rodrygo, Asensio y Vinicius , que hoy no estará en Getafe por culpa del coronavirus. Sabe estar en todo el engranaje. La veteranía le ha otorgado la experiencia de saber graduarse para jugar casi todos los partidos y no estar cansado.

Nominado como uno de los once mejores futbolistas del mundo para el World FIFA Player, que se entregará el 17 de enero, el ariete es considerado por sus compañeros como el delantero que mejor balones les pasa. Su conexión con Vinicius, un extremo volador, lo dice todo. Benzema realiza paredes y combinaciones precisas con jugadores que, como el brasileño, exigen un centro con suma rapidez para aprovechar su potencia.

Muchos no esperaban que Karim fuera el nueve titular del Real Madrid a esta edad. Si llega Mbappé, jugará a su vera , pero él continuará ahí, en medio, en el epicentro del ataque.