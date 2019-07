Bayern - Real Madrid El show de Hazard no evita un estreno con derrota El Madrid cae 3-1 contra el Bayern, en un ilusionante debut del belga. Bale ni fue convocado. Golazo de Rodrygo

Con el 50 a la espalda, dorsal escogido de momento solo para el partido ante el Bayern, según anunció el club, Hazard jugó su primer partido con la camiseta del Real Madrid. Y no decepcionó. En un 4-2-3-1 con Kroos y Modric de pivotes y una línea de tres detrás de Benzema con Asensio, Isco y el belga, Hazard dejó pinceladas de lo mejor de su repertorio. Una bala con el balón cosido al pie, eléctrico en el último tercio de campo, con potente disparo desde fuera del área y con una verticalidad que promete grandes noches en el Santiago Bernabéu, y fuera de él.

Eden fue la gran novedad del primer once de Zidane, con hasta ocho jugadores de la final de Kiev de 2018: Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Modric, Kroos, Isco y Benzema. Solo Courtois y Hazard no formaron parte de aquella mágica noche de la Decimotercera. Como insiste el club, no se trataba de hacer una renovación, sino una pequeña revolución, en la que Bale ni siquiera existe para los partidos de pretemporada. El mensaje de Zidane en Houston fue claro. El galés, ni se vistió para un amistoso. Se avecina lío.

Quienes sí se vistieron y con camiseta holgada fueron Marcelo e Isco. Los cinco kilos que han perdido cada uno este verano son la respuesta a la confianza dada por Zidane. Finos y rápidos, ambos han tomado el camino de jugadores recuperables que señalaba el galo y la dirección deportiva. Gran noticia para un Madrid que se marchó al descanso de su partido ante el Bayern con muchas buenas noticias, excepto la de siempre desde la marcha de Cristiano. Sigue faltando gol.

El Bayern, con solo dos llegadas, tuvo suficiente para batir a Courtois, gracias a un tanto de Tolisso a los 14 minutos. A los blancos, la muralla de Neuer se le hizo imposible de escalar. Hasta siete paradas hizo el teutón en el primer acto, con un Madrid desatado embotellando en distintos tramos al Bayern en su propia área.

Once nuevo

Tras el descanso, Zidane agitó el árbol y cambió el once al completo. Keylor, De la Fuente, Javi Hernández, Nacho, Mendy; Seoane, Lucas Vázquez; Rodrygo, Kubo, Vinicius; y Jovic. Esos fueron los once protagonistas blancos en la segunda mitad.

Entre los nuevos, poco de Jovic, tímido. Detalles de Kubo. Buenos minutos de Mendy, con gran sensación de seguridad defensiva. Y la confirmación de que Rodrygo ha sido un gran acierto. Su golazo de libre directo culminó un buen estreno de blanco.

Pero la mezcla de juventud y cantera en el segundo acto penalizó mucho al Madrid, que en dos errores consecutivos de Javi Hernández y Seoane vio como el Bayern se puso 3-0 e incluso pudo rematar el partido en goleada. El golazo de Rodrygo hizo justicia y dejó un sabor agridulce al estreno de este Real Madrid 2019-2020.