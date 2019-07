Real Madrid Mensaje claro de Zidane a Bale: «Su situación no ha cambiado de mayo a hoy» El entrenador del Real Madrid toma la palabra tras más de dos meses y evidencia de nuevo que no cuenta con el galés

61 días después de ponerse por última vez delante de un micrófono, Zidane atendió a los medios de comunicación en su primera conferencia de prensa la temporada 19-20. Fue en Houston, donde los blancos debutan mañana en la International Champions Cup ante el Bayern, el primeros de los tres partidos que jugará el Real Madrid en el gran torneo veraniego de los últimos años. Un Zidane emocionado cuando antes de contestar a las preguntas de los medios presentes en el NRG Stadium quiso acordarse de su hermano: «Quiero dar las gracias a todos por los mensajes de apoyo por el fallecimiento de mi hermano. Muchas gracias, de verdad».

El técnico francés se mostró muy contento por el trabajo realizado por sus jugadores durantes los diez días de stage en Montreal y con ganas de comenzar a jugar partidos y ver en acción a los suyos, entre los que hay varias novedades que tienen radiante al entrenador del Madrid: «Estoy muy contento con los fichajes. Son gente trabajadora, que quiere hacer las cosas bie, y son muy buenos. Es un plus para nosotros. ¿Hazard? Marca la diferencia y eso es muy importante en el fútbol de hoy. Espero que aquí podamos sacar aún más cosas de él. Hazard necesitaba un club como el Real Madrid».

No fue tan cariñoso en sus palabras cuando se le preguntó por Gareth Bale, que insiste en no salir del Madrid, aunque Zidane le haya dejado claro que no cuenta con él: «La situación de Bale no ha cambiado de mayo a hoy. No es un problema que un jugador con contrato esté aquí. Yo tengo que respestar a mis jugadores y Bale ahora es un jugador del Madrid, pero veremos que pasa antes del 31 de agosto. Hasta ese día podemos tener cambios, tanto en salidas como en entradas».

Igual de lejano se mostró con James, que debe incorporarse a los entrenamientos el lunes 29, a la espera de que su futuro sea resuelto: «James es un jugador del Madrid que ahora está de vacaciones. Veremos qué va a pasar. No te puedo decir nada más».

Zidane confesó que en su encuentro con Florentino en Montreal ambos coincidieron en lo que quieren y no quieren para el Real Madrid en los 43 días de mercado que aún hay por delante, pero evitó pronunciarse sobre Pogba, el gran deseo del francés: «No quiero entrar en nombres propios por respeto a otros clubes». Escueto mensaje con un trasfondo claro. Aún confía en la llegada de su compatriota.