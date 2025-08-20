El penúltimo baile en Sanlúcar antes del gran colofón

Cuatro eran las carreras que entraban en escena durante el segundo día del segundo ciclo de las carreras de caballos de Sanlúcar de Barrameda. Una cita menos que el martes para dar luz y color a una jornada que empezaba en torno a las seis y media de la tarde, despidiéndose pasadas las nueve de la noche cuando ya se marchaba el sol.

Otra vez el poniente se dejaba notar en las playas sanluqueñas, justo en la desembocadura del río Guadalquivir, y los asistentes lo agradecían después de unos días de tanta desgana y apatía provocadas por el calor. Ha sido llegar la semana, aparecer las carreras de caballos en Sanlúcar de Barrameda y casi que cambiar de estación, dejando a un lado un verano tropical para dar paso a unas temperaturas más livianas y casi primaverales.

El final de la temporada ya se acerca, pero antes toca saborear los grandes momentos que deja un evento tan asentado que ya se acerca a los dos siglos de existencia. Y es que tradicionalmente se ha admitido que el origen de esta competición estuvo en las carreras informales que realizaban los dueños del ganado equino. Por aquel entonces lo utilizaban para el transporte de pescado desde el antiguo puerto de Bajo de Guía hasta los mercados locales y de poblaciones cercanas. Ahora el fin es otro bien distinto, más ligado al deporte, el turismo y el ocio, pero lo más importante de todo es que la identidad permanece intacta.

Los más pequeños también hacen sus apuestas en Sanlúcar de Barrameda. ANTONIO VÁZQUEZ

Situada entre gran premio y gran premio (el de Andalucía y el Ciudad de Sanlúcar), la jornada del miércoles estuvo marcada por un ambiente espectacular en el 'paddock' y en la arena, siempre con la vista puesta en las carreras y en las apuestas. No podía ser de otra manera.

Allí estuvo presente Paco Ojeda, quien fuese figura del toreo y que no se quiso perder una de sus grandes pasiones: las carreras de caballos. Sobre todo cuando en la arena de su Sanlúcar de Barrameda natal se ponía en liza el Premio Real Maestranza de Caballería de Sevilla. Él, que revolucionó el arte de la tauromaquia desde Bajo de Guía. De pasión a pasión.

También estuvo representado el balompié con el Atlético Sanluqueño, el principal equipo de la localidad, que actualmente milita en la Primera RFEF, tercera categoría nacional. Buena parte de la plantilla verdiblanca fue recibida en Las Piletas por Rafael Hidalgo, presidente de la Real Sociedad de Carreras de Caballos de Sanlúcar de Barrameda.

Nadie quería perderse un evento por el que también ha pasado durante este segundo ciclo José Luis Sanz, el alcalde de Sevilla. Y es que la capital de Andalucía ha estado presente en muchos premios de la clásica cita sanluqueña.

José Luis Sanz, alcalde de Sevilla, ha estado presente en Sanlúcar de Barrameda durante el segundo ciclo. ANTONIO VÁZQUEZ

Ricardo Sousa se queda en blanco

La tarde comenzó sobre las seis y media con la victoria de Jaime Gelabert y Western Ruler en el Premio Instalaciones Hípicas El Molino, donde el gran Ricardo Sousa se tuvo que conformar en esta ocasión con el subcampeonato.

No estuvo presente el portugués en la segunda carrera (Premio Real Maestranza de Caballería de Sevilla) y eso que aprovechó Pablo Laborde para vencer con un dominio abrumador sobre el resto. Fue posible gracias a la excelente carrera de Natural Path.

Muchos espectadores se dieron cita en las carreras de caballos de Sanlúcar de Barrameda. ANTONIO VÁZQUEZ

Después volvió a saborear Nico Valle el sabor del triunfo en Las Piletas. Junto a Confident Star dominó de manera apabullante el Premio Fundación Cajasol. Fue una carrera táctica y hecha para velocistas.

Cristina Pérez volvió a cerrar el día con victoria, tal y como sucedió 24 horas antes. Ahora con Smooth Transition, que fue el mejor en el Premio Toyota Nimauto. Así impidió que Ricardo Sousa se marchara con alguna victoria. Eso sí que fue sorprendente en Las Piletas. El gran vencedor de la temporada se tuvo que marchar sin premio por un día.

Así se puso el broche de oro a la penúltima jornada de una temporada que este jueves echa el cierre con su gran día.