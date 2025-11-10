El Partidazo de COPE regresa a El Puerto: cuándo se emite y cómo recoger las invitaciones

El 'Partidazo de COPE' vuelve a El Puerto de Santa María. El programa deportivo líder de la medianoche en las ondas españolas regresa al Teatro Pedro Muñoz Seca. Será el próximo lunes 17 de noviembre.

Una cita que llegará menos de un mes después de la acogida en el mismo lugar de 'Herrera en COPE', programa de referencia de la radio española que el pasado 21 de octubre se celebró allí con la presencia de Carlos Herrera, Jorge Bustos y Alberto Herrera.

La entrada será libre hasta completar aforo y las invitaciones se podrán recoger en la Ciudad Deportiva Rafael Sánchez de El Puerto de Santa María.

¿Quieres ver en directo @partidazocope ?



➡️Este lunes 17 de noviembre no te pierdas un programa único desde el Teatro Pedro Muñoz Seca de @ElPuerto



📥Recoge tus invitaciones en la Ciudad Deportiva Rafael Sánchez de El Puerto



🚨Entrada libre hasta completar aforo pic.twitter.com/73XftkqhTj — Deportes COPE Cádiz (@DeportesCopeCAD) November 10, 2025

Más de un año después

El programa vuelve al mismo escenario poco más de un año después. Fue a finales de agosto del pasado año 2024, coincidiendo con el XL Aniversario de COPE Cádiz, cuando se celebró de manera exitosa en el teatro portuense.

Dirigido por Juanma Castaño, El Partidazo de COPE hizo acto de presencia en la 'Ciudad de los Cien Palacios' con la presencia de Gonzalo Miró, Mónica Marchante, Rubén Martín, Isaac Fouto y compañía. Aquella noche el Barça ganó en Vallecas al Rayo Vallecano, pero también se habló mucho del Real Madrid, del Atlético, de ciclismo y de tenis. Del Racing Portuense y del Cádiz CF, que volverán a ser protagonistas, cómo no podía ser de otra manera, el próximo lunes 17 de noviembre.

Entonces el gran protagonista fue el portuense Joaquín Sánchez, aunque también estuvo presente el todavía jugador cadista Iván Alejo. Todo ello sin olvidar a Germán Beardo, alcalde de El Puerto de Santa María y otro de los anfitriones del evento.

Aquella fue una noche inolvidable en la que también se empezó a poner nombre y apellido a uno de los últimos fichajes del Cádiz CF en aquel mercado de invierno. Era Óscar Melendo y poco después llegó a La Tacita de Plata, donde ya no está.

En una semana se volverá a vivir otra noche para el recuerdo. El Puerto volverá a ser el gran protagonista en las ondas.