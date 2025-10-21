«Cádiz sigue siendo una pieza clave en la estrategia industrial de Airbus»

La historia de Airbus en Cádiz se remonta a casi un siglo, desde sus inicios en la barriada de Puntales en la capital gaditana hasta las actuales instalaciones en El Puerto de Santa María. En la actualidad, la compañía mantiene más de 700 empleos directos en tierras gaditanas y colabora estrechamente con la industria auxiliar, generando un ecosistema industrial que incluye iniciativas como el CFA (Centro de Formación Aeronáutica) recientemente inaugurado.

A la espera de que la última línea de producción deje la planta de Puerto Real y se traslade a la de El Puerto, la compañía reconoce el papel fundamental de la aeronáutica en Cádiz y su provincia. «Airbus tiene un papel tractor en la economía industrial de esta tiera. Nuestra planta contribuye tanto a los programas de aviación comercial como a los de defensa y espacio», ha reconocido el presidente de la compañía Antonio Rojas en el programa 'Herrera en COPE' emitido desde El Puerto de Santa María.

Asimismo, «Cádiz es una provincia con una experiencia aeronáutica muy importante y para nosotros es clave. Airbus Cádiz va a tener presencia en el desarrollo tecnológico de la aviación del futuro, no solo con el progreso sino también con la formación. No podemos olvidar tampoco que por cada puesto de trabajo que generamos hay otros cuatro empleos que se crean por la tracción que hace esta compañía«, explica Rojas.

La tarea de Airbus en Cádiz pasa por el proyecto de consolidación que ya ha logrado importantes avances: se han transferido las líneas de producción de los modelos A320 y A350, y el 75% de los empleados ya trabajan en las instalaciones de El Puerto. Para mediados de 2026 está prevista la finalización del traslado del A330, junto con la construcción de nuevos edificios que completarán la transformación.

«Este proceso no solo garantiza la sostenibilidad de la planta a largo plazo, sino que también refuerza la posición de Cádiz como pieza clave en la estrategia industrial de Airbus», apunta Rojas que no olvida que «la demanda global de aviones comerciales sigue creciendo, y Airbus apuesta por una estrategia ambiciosa para responder a ese desafío, con Cádiz como uno de sus pilares fundamentales».

Con esta planificación, Airbus tiene previsto desalojar la nave 2 de Puerto Real a la vuelta del verano del año que viene y entregarla al grupo chino Zhenshi Holding Group que compró las instalaciones de Airbus en Puerto Real a finales de 2023 para fabricar fibra de vidrio. Un proceso de solvencia según los responsables de la compañía aeronáutica.

«El mercado necesitará 43.000 aviones en los próximos 20 años»

Asimismo, Antonio Rojas recuerda que «el mercado necesitará más de 43.000 aviones nuevos en los próximos 20 años, y Airbus ya cuenta con una cartera de pedidos de más de 8.500 aeronaves».

En este sentido Airbus se ha propuesto liderar lo que Rojas denomina la «cuarta revolución»: la descarbonización de la aviación civil. El objetivo del sector es alcanzar las emisiones neutras en 2050, un reto que se apoya en varios pilares. El primero es la renovación de la flota, ya que, según el presidente, «un avión actual de nueva generación es capaz de consumir y emitir un 25 por 100 menos que una generación anterior».

Pensando en el sustituto del exitoso A320, el avión más vendido del mundo, Airbus trabaja en un modelo que operará con un 100% de combustible sostenible y presentará un diseño innovador. La clave estará en un ala «mucho más fina y mucho más larga» para una mayor eficiencia aerodinámica. Para poder operar en los aeropuertos actuales, esta ala será plegable en sus puntas.

Con todo, la compañía tiene una fuerte presencia en Getafe, Illescas (Toledo) y en la provincia de Cádiz, donde se fabrica el estabilizador horizontal trasero de los aviones en la planta del Puerto de Santa María.

El impacto en el empleo es notable. Airbus emplea a más de 14.300 personas en España y ha realizado más de 2.700 contrataciones desde 2022 para responder a la alta demanda. Además, la actividad de la compañía genera alrededor de 60.000 empleos indirectos en toda la cadena de suministro nacional.