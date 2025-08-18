Airbus prepara la primera oleada de contrataciones para la planta que emerge en El Puerto

La fusión de las plantas gaditanas de Airbus sigue su curso con vistas a su culminación a mediados de 2026. La factoría de El Puerto, en el polígono industrial Tecnobahía, es el epicentro de esta importante operación industrial que consiste en trasladar toda una cadena de producción de la planta de Puerto Real a las instalaciones portuenses que, para ello, han sido ampliadas. De hecho, ya se encuentra operativa en esta factoría la línea de actividad del A320 y ahora se está mudando de manera escalonada la del A350. Antes de que acabe 2025 también acabará la mudanza de la pequeña línea que ha quedado del A380 y en el primer trimestre del próximo año se dará por concluido el traslado de la última cadena de producción, la del A330. En estos momentos, continúan las obras en el suelo de la factoría de El Puerto para albergar, precisamente, está línea de montaje.

Con esta planificación, Airbus tiene previsto desalojar la nave 2 de Puerto Real a la vuelta del verano y entregarla al grupo chino Zhenshi Holding Group que compró las instalaciones de Airbus en Puerto Reala finales de 2023 para fabricar fibra de vidrio.

Acelerar las entregas

Estas expectativas han llevado a la dirección de Airbus en España a dibujar ya el plan de futuras contrataciones para su incorporación en la planta de El Puerto. De hecho, el gigante aeronáutico no va a esperar a que la mudanza esté completada para contratar más personal. Lo hará antes. Según a podido saber LA VOZ, la compañía se encuentra ahora en un proceso de recálculo de personal y todo apunta a que será una media de 40 personas las que se incorporen a la planta de El puerto antes de que acabe 2025. No hay que olvidar que Airbus está organizando sus plantas a nivel mundial para acelerar los tiempos de entrega de sus pedidos.

Así, las primeras estimaciones de producción que se barajan a medio plazo es pasar de una media de 60 aviones al mes de la familia A320 y A321 a 70 unidades mensuales. También se prevé duplicar la producción del A350, pasando de siete unidades al mes a 14 aviones. Los tanqueros A330seguirán con una media de uno al mes.

Por tanto, el mes de junio de 2026 es la fecha que baraja Airbus para abandonar las instalaciones de Puerto Real. Será entonces cuando la compañía aeronáutica haya dado por concluida la operación de mudanza y fusión de las dos plantas gaditanas.

Sigue el traslado escalonado de la línea de producción del A350 y quedaría solo la del A330 para completar la mudanza

Airbus fabrica en la Bahía de Cádiz los estabilizadores de esos tres modelos de avión y, a partir del próximo año, toda la actividad de Airbus en la Bahía se concentrará en la planta portuense, conocida popularmente como Centro Bahía de Cádiz (CBC). Una vez que Airbus se marche de la planta de Puerto Real, será la empresa china Zhenshi Holding Group la que extienda sus redes a toda la factoría. El grupo chino se hizo oficialmente con la planta de Airbus en Puerto Real en febrero del año pasado con el objetivo de abrir una línea de fabricación de fibra de vidrio. De momento, el grupo asiático trabaja en la mitad de la planta hasta que Airbus desocupe la otra mitad que, definitivamente, será mediados de 2026.

La operación de integración y fusión ha significado para Airbus una inversión de 80 millones de euros y, sobre todo, la capacidad de ganar en competitividad.

Efecto llamada

El anuncio de fusión de ambas plantas por parte de Airbus en 2021 ha generado una gran expectación entre la industria auxiliar aeronáutica. El polígono Tecnobahía, en El Puerto, está llamado a convertirse en el polo de atracción aeronáutico de la Bahía de Cádiz, capaz de competir con el polo sevillano de Aerópolis. El propio alcalde portuense, Germán Beardo, destacó en su momento que desde que se anunció la ampliación de las instalaciones de Airbus en El puerto han llegado cinco nuevas empresas del sector a la localidad. La más reciente ha sido Aeronáutica de Utillaje Internacional, que ya cuenta con las bendiciones municipales para ejercer su actividad en el polígono.

En este sentido, el Ayuntamiento de El Puerto se ha referido a la capacidad tractora de Airbus en el sector aeronáutico y en el efecto dominó que ha supuesto su ampliación en El Puerto para la industria auxiliar. Beardo avanzó en su día que desde que Airbus confirmó la fusión de plantas en la Bahía y la ampliación de las instalaciones de El Puerto se ha producido un efecto dinamizador en la industria auxiliar con la llegada de nuevas empresas a El Puerto.

Por otra parte, Beardo comentó al respecto de Airbus que tanto la Junta de Andalucía como el ayuntamiento tienen una serie de compromisos adquiridos con la compañía en materia de infraestructuras. Así, la delegación provincial de Fomento trabaja en la mejora de los accesos al polígono Tecnobahía desde la carretera de Sanlúcar (A-2001). En cuanto a la parte municipal, el regidor portuense ha adelantado que el Consistorio trabaja en la nueva señalización del polígono industrial, así como en mejoras de infraestructuras interiores. Beardo ha confirmado que el polígono contará con autobuses lanzaderas desde El Puerto para el traslado de su trabajadores.

Los antecedentes

Para entender la situación de Airbus en la Bahía de Cádiz es conveniente recordar que la fusión de las dos plantas (Puerto Real con la de El Puerto) forman parte de una decisión estratégica de la compañía para ganar competitividad y, sobre todo, mayor solidez en la producción. La factoría de Puerto Real se ha dedicado desde su apertura en 1988 al área de aviones civiles y se ha especializado en la fabricación de los timones y estabilizadores de cola, mientras que la planta de El Puerto nació una década después para complementar al área de Defensa de la compañía (Airbus Military).

Sin embargo, el estallido en 2020 de la pandemia y las consecuencias letales que tuvo para la aviación civil sus efectos obligaron a Airbus a poner en marcha un plan de ajuste con las plantas gaditanas. Este plan llevaba en el cajón desde que en 2019 se canceló la fabricación del superjumbo A380, uno de los aviones que mantenía a flote a la planta de Puerto Real. Airbus siempre había considerado a ambas factorías 'non core', es decir, «no esenciales» en su estructura y el covid llevó a tomar decisiones. Así, la dirección de Airbus en España puso el ojo en la de Puerto Real, que se quedaba prácticamente vacía de contenido con la desaparición del A380. Por un lado, barajó su venta, por otro, su cierre y, finalmente, su fusión. Está última opción es la que triunfó y el Gobierno de España ha tenido mucho que ver con ella, ya que pactó con la dirección Airbus el futuro de ambas factorías. Así, El Puerto se convierte con esta maniobra empresarial en el gran centro de Airbus en Cádiz, mientras que las instalaciones de Puerto Real se han vendido a a la empresa china Zhenshi Holding Group, que fabrica fibra de vidrio. Airbus es ahora inquilino de la compañía china que ocupa parte de la Puerto Real hasta que en 2026 se complete el traslado de la actividad industrial a la planta de El Puerto.

LA VOZ INDUSTRIA Alianza estratégica entre Vertical y Aciturri Vertical Aerospace (Vertical) compañía aeroespacial y tecnológica global pionera en aviación eléctrica, y Aciturri Aerostructuras (Aciturri), proveedor líder mundial de estructuras aeronáuticas, han anunciado un acuerdo estratégico a largo plazo para construir la estructura del avión eléctrico e híbrido-eléctrico de despegue y aterrizaje vertical (eVTOL) de Vertical, el VX4. En virtud del acuerdo suscrito, Aciturri suministrará la estructura completa del avión, incluyendo el ala, el empenaje, los pylons y el fuselaje, tanto del modelo preserie como, previa certificación, del VX4 certificado que entrará en servicio. Además, Aciturri asumirá la ingeniería de varios componentes estructurales y proporcionará ingeniería concurrente de fabricación, lo que hará posible fabricar el VX4 de forma eficiente, fiable y a gran escala. Aciturri aporta a este proyecto casi 50 años de experiencia en programas de aviones comerciales, incluyendo el diseño y la fabricación de componentes estructurales relevantes para Airbus, Boeing y Embraer, en programas como el A320, el B737 y el Embraer KC-390, así como una experiencia demostrada en el desarrollo de estructuras para programas eVTOL, entre otros, Eve Air Mobility y Lilium.