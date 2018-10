Es el rey de las Superbikes. Jonathan Rea sigue dominando el campeonato a placer y ya es el piloto con más mundiales junto a Carl Fogarty, ambos con 4 campeonatos.

Pero fuera de la pista también deja grandes muestras de su grandeza. Nada más terminar la carrera de Magny Cours, el británico decidió poner a subasta el mono con el que había conseguido su reciente triunfo.

El objetivo es recaudar fondos para la familia de William Dunlop, piloto que perdió la vida en los entrenamientos de la Skerries 100, una competición que se celebra por las carreteras de Dublín, muy similar al TT de la Isla de Man. Dunlop estaba casado y esperaba un hijo, que ha nacido recientemente.

El gesto de Jonathan Rea ha dado la vuelta al mundo, despertando las felicitaciones y el reconocimiento de numerosos internautas.

